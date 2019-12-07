«Боруссия» вышла в черной форме в честь 110-летия. Этот вариант – отсылка к истории

В матче с «Фортуной» дортмундская «Боруссия» дежурно расправилась с соперником. Счет – замечательно. Еще круче – форма, подготовленная «Боруссией» и Puma специально к этому матчу.

В этой встрече футболисты «Боруссии» вышли в черных майках. Логотип и реклама на майке – тоже черные, номера и фамилии игроков серого цвета. На шортах же (тоже черные) логотип был в традиционном желтом варианте.