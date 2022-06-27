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Игроки «Колорадо» помяли Кубок Стэнли – уронили на лед спустя 5 минут после первой за 20 лет победы

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«Колорадо» – обладатель Кубка Стэнли-2022. К этой победе клуб шел 21 год. И хоккеисты, похоже, основательно перегорели еще перед самим празднованием. «Колорадо» получил кубок после победы над «Тампой» в шестом матче серии. А через пять минут Николас Обе-Кубел уронил его. Не сломал, но помял его основание.

НХЛ

А вот кадры с падением и реакцией на поломку:

Sportsnet

Sportsnet

Сразу же после фотографий кубок отправился в ремонт. Его должны починить до 28 июня. Если нет, то «Колорадо» на параде будет ездить с копией.

Хранитель Кубка Зала хоккейной славы Фил Причард сказал: «Я даже не знаю, что сказать. У них было пять минут, но на дне уже вмятина!. Думаю, сегодня они установили новый рекорд по поломке кубка. На льду это произошло впервые».

Кстати, у нас есть текст о Кубке Стэнли. Что с ним только не делали:

Кто мочился в Кубок Стэнли? А кого там крестили? Кстати, почему он такой тяжелый?
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Но вообще Кубок Стэнли часто ломают игроки во время празднований. Вот примеры:

  • Хоккеисты «Тампы» смяли чашу в прошлом году;
  • В 1991-м Марио Лемье утопил его в бассейне и поцарапал с одной стороны;
  • В 2008-м победу праздновал «Детройт». Несколько игроков оставили вмятину на нижней части и самостоятельно устранили ее: били молотком и оставили огромные следы;
  • Симон Ганье рассказывал, как в 2012-м несколько хоккеистов «Кингз» (фамилии не назвал) после победы сильно напились, оторвали чашку и пытались приклеить ее обычным клеем. Не получилось, на следующий день трофей привезли в мастерскую.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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