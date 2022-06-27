Игроки «Колорадо» помяли Кубок Стэнли – уронили на лед спустя 5 минут после первой за 20 лет победы

Сразу же после фотографий кубок отправился в ремонт. Его должны починить до 28 июня. Если нет, то «Колорадо» на параде будет ездить с копией.

Хранитель Кубка Зала хоккейной славы Фил Причард сказал: «Я даже не знаю, что сказать. У них было пять минут, но на дне уже вмятина!. Думаю, сегодня они установили новый рекорд по поломке кубка. На льду это произошло впервые».

Кстати, у нас есть текст о Кубке Стэнли. Что с ним только не делали: