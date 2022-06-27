Игроки «Колорадо» помяли Кубок Стэнли – уронили на лед спустя 5 минут после первой за 20 лет победы
«Колорадо» – обладатель Кубка Стэнли-2022. К этой победе клуб шел 21 год. И хоккеисты, похоже, основательно перегорели еще перед самим празднованием. «Колорадо» получил кубок после победы над «Тампой» в шестом матче серии. А через пять минут Николас Обе-Кубел уронил его. Не сломал, но помял его основание.
А вот кадры с падением и реакцией на поломку:
Сразу же после фотографий кубок отправился в ремонт. Его должны починить до 28 июня. Если нет, то «Колорадо» на параде будет ездить с копией.
Хранитель Кубка Зала хоккейной славы Фил Причард сказал: «Я даже не знаю, что сказать. У них было пять минут, но на дне уже вмятина!. Думаю, сегодня они установили новый рекорд по поломке кубка. На льду это произошло впервые».
Кстати, у нас есть текст о Кубке Стэнли. Что с ним только не делали:
Но вообще Кубок Стэнли часто ломают игроки во время празднований. Вот примеры:
- Хоккеисты «Тампы» смяли чашу в прошлом году;
- В 1991-м Марио Лемье утопил его в бассейне и поцарапал с одной стороны;
- В 2008-м победу праздновал «Детройт». Несколько игроков оставили вмятину на нижней части и самостоятельно устранили ее: били молотком и оставили огромные следы;
- Симон Ганье рассказывал, как в 2012-м несколько хоккеистов «Кингз» (фамилии не назвал) после победы сильно напились, оторвали чашку и пытались приклеить ее обычным клеем. Не получилось, на следующий день трофей привезли в мастерскую.