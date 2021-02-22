«Вашингтон» обыграл «Нью-Джейрси». Гусев забил впервые в сезоне, Овечкин прервал безголевую серию из четырех игр

Нападающий гостей Никита Гусев вышел на лед впервые с 31 января. Он не мог участвовать в играх, поскольку его занесли в ковид-протокол. В этот список попадают по разным причинам, среди которых подтвержденное заболевание Covid-19 и контакты с заболевшим.

Гусев забил третий гол «Нью-Джерси» в концовке матча. Для игрока из России это первая шайба в сезоне.

Всего Гусев провел десять игр в сезоне-2020/21, набрав два очка: один ассист и один гол.