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«Вашингтон» обыграл «Нью-Джейрси». Гусев забил впервые в сезоне, Овечкин прервал безголевую серию из четырех игр
2 часа назад
«Вашингтон» дома обыграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3). Победный гол забил форвард хозяев Александр Овечкин на 57-й минуте, сделав счет 4:2.
- Для Овечкина это первая шайба с 7 февраля, когда он сделал дубль в ворота «Филадельфии» (4:7). После этого он не забивал в четырех матчах, но отдал два ассиста.
- Теперь у Овечкина 712 голов в НХЛ. Он занимает седьмое место в рейтинге лучших бомбардиров лиги и на пять шайб отстает от Фила Эспозито, который идет шестым.
Нападающий гостей Никита Гусев вышел на лед впервые с 31 января. Он не мог участвовать в играх, поскольку его занесли в ковид-протокол. В этот список попадают по разным причинам, среди которых подтвержденное заболевание Covid-19 и контакты с заболевшим.
- Гусев забил третий гол «Нью-Джерси» в концовке матча. Для игрока из России это первая шайба в сезоне.
- Всего Гусев провел десять игр в сезоне-2020/21, набрав два очка: один ассист и один гол.
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