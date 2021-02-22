НХЛ
Хоккей
Александр Овечкин
Никита Гусев
Вашингтон
Нью-Джерси
Поделиться:
Комментарии:
0
#НХЛ #Александр Овечкин #Хоккей #Вашингтон #Никита Гусев #Нью-Джерси

«Вашингтон» обыграл «Нью-Джейрси». Гусев забил впервые в сезоне, Овечкин прервал безголевую серию из четырех игр

2 часа назад

«Вашингтон» дома обыграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3). Победный гол забил форвард хозяев Александр Овечкин на 57-й минуте, сделав счет 4:2.

  • Для Овечкина это первая шайба с 7 февраля, когда он сделал дубль в ворота «Филадельфии» (4:7). После этого он не забивал в четырех матчах, но отдал два ассиста.
  • Теперь у Овечкина 712 голов в НХЛ. Он занимает седьмое место в рейтинге лучших бомбардиров лиги и на пять шайб отстает от Фила Эспозито, который идет шестым.

Нападающий гостей Никита Гусев вышел на лед впервые с 31 января. Он не мог участвовать в играх, поскольку его занесли в ковид-протокол. В этот список попадают по разным причинам, среди которых подтвержденное заболевание Covid-19 и контакты с заболевшим.

  • Гусев забил третий гол «Нью-Джерси» в концовке матча. Для игрока из России это первая шайба в сезоне.
  • Всего Гусев провел десять игр в сезоне-2020/21, набрав два очка: один ассист и один гол.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Досуг Овечкина – игра в хоккей с полуторагодовалым сыном
Какой кайфовый хоккей на открытом воздухе! Команды НХЛ играют на берегу озера, а в перерыве выступает Green Day 🏒
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#НХЛ
#Александр Овечкин
#Хоккей
#Вашингтон
#Никита Гусев
#Нью-Джерси