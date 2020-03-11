Александр Овечкин
НХЛ
Хоккей
Вашингтон
Поделиться:
Комментарии:
0
#Александр Овечкин #НХЛ #Хоккей #Вашингтон

Досуг Овечкина – игра в хоккей с полуторагодовалым сыном

11 марта, 17:32

«Вашингтон» Александра Овечкина выиграл только четыре из 12 последних матчей. Сам Овечкин не всегда дорабатывает в обороне (-12 по полезности), но имеет 67 очков за 68 матчей. Даже не самые хорошие результаты команды совсем не портят Овечкину настроение. Он отлично проводит время с полуторагодовалым сыном Сережей. 

Сергей Овечкин уже мелькал на хоккейных матчах, когда отца поздравляли с 700-й шайбой в НХЛ.

Теперь – новый уровень. Овечкин уже показывает сыну реальную игру в хоккей. В фанатском аккаунте «Вашингтона» есть видео из инстаграма Анастасии Шубской (жены Овечкина). Сергей Овечкин уже получил собственную клюшку и посмотрел на заброшенные шайбы с максимально близкого расстояния.

Еще несколько скриншотов из инстаграма Шубской:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Инстаграм Анастасии Шубской
Что еще творит Овечкин в этом сезоне
ESPN признал гол Овечкина лучшим в истории НХЛ. Даже он сам не может объяснить эту шайбу
Овечкин отправил судью в больницу. Очень жесткий прием, ауч!
Овечкин второй год подряд пропускает Матч звезд НХЛ. Говорит, все из-за усталости
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Александр Овечкин
#НХЛ
#Хоккей
#Вашингтон