Александр Овечкин
НХЛ
Хоккей
Вашингтон
Досуг Овечкина – игра в хоккей с полуторагодовалым сыном
11 марта, 17:32
«Вашингтон» Александра Овечкина выиграл только четыре из 12 последних матчей. Сам Овечкин не всегда дорабатывает в обороне (-12 по полезности), но имеет 67 очков за 68 матчей. Даже не самые хорошие результаты команды совсем не портят Овечкину настроение. Он отлично проводит время с полуторагодовалым сыном Сережей.
Сергей Овечкин уже мелькал на хоккейных матчах, когда отца поздравляли с 700-й шайбой в НХЛ.
Теперь – новый уровень. Овечкин уже показывает сыну реальную игру в хоккей. В фанатском аккаунте «Вашингтона» есть видео из инстаграма Анастасии Шубской (жены Овечкина). Сергей Овечкин уже получил собственную клюшку и посмотрел на заброшенные шайбы с максимально близкого расстояния.
Еще несколько скриншотов из инстаграма Шубской:
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