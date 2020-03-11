Досуг Овечкина – игра в хоккей с полуторагодовалым сыном

«Вашингтон» Александра Овечкина выиграл только четыре из 12 последних матчей. Сам Овечкин не всегда дорабатывает в обороне (-12 по полезности), но имеет 67 очков за 68 матчей. Даже не самые хорошие результаты команды совсем не портят Овечкину настроение. Он отлично проводит время с полуторагодовалым сыном Сережей.

Сергей Овечкин уже мелькал на хоккейных матчах, когда отца поздравляли с 700-й шайбой в НХЛ.