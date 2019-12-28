Овечкин второй год подряд пропускает Матч звезд НХЛ. Говорит, все из-за усталости
В этом сезоне Овечкин должен был стать капитаном Столичного дивизиона на Матче звезд НХЛ. Но Овечкин сам же и лишил себя этого удовольствия. В интервью официальному сайту НХЛ он отказался от игры в этой встрече. Причина проста – Овечкин сказал, что ему нужен отдых.
«Прежде всего, спасибо болельщикам за то, что проголосовали за меня. Это трудное решение, но я должен прислушиваться к своему телу. Я должен подготовиться ко второй части сезона. Я должен быть здоровым и сосредоточиться на разных вещах.
Это трудное решение, но я должен сделать то, что будет лучше для меня и команды. Если бы мне был 21 год – это одно. Да, сейчас я здоров, все хорошо, но я должен думать о второй части сезона и о плей-офф. Это самое важное для команды. Конечно, не хочется пропускать один матч из-за этого, но правила есть правила», – говорит Овечкин.
В НХЛ есть обязательное правило: за пропуск Матча звезд НХЛ игроки получают дисквалификацию на один матч. Овечкину прописывают такой бан второй год подряд. При этом многие против этого правила: говорят, что в регламент нужно прописывать исключения, например, для игроков, которые регулярно участвуют в плей-офф. В этом случае их организму действительно нужен отдых, а Матч всех звезд является необязательным развлекательным мероприятием.
В прошлом сезоне Овечкин пропустил Матч всех звезд и сослался на то, что его телу нужен отдых. Полученная дисквалификация же прервала серию Овечкина в 203 матча в НХЛ без пропуска.
Сейчас «Ваншингтон» идет на первом месте в таблице Востока – отрыв от «Бостона» в 5 очков. Овечкин пропустит либо матч с «Айлендерс» до перерыва, либо матч с «Монреалем» после перерыва. И отказ Овечкина от Матча всех звезд можно считать вполне расчетливым ходом – с этими соперниками «Вашингтон» должен справиться и без своего лучшего игрока.