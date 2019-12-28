Александр Овечкин
НХЛ
Хоккей
Вашингтон
Поделиться:
Комментарии:
0
#Александр Овечкин #НХЛ #Хоккей #Вашингтон

Овечкин второй год подряд пропускает Матч звезд НХЛ. Говорит, все из-за усталости

28 декабря 2019, 14:49

В этом сезоне Овечкин должен был стать капитаном Столичного дивизиона на Матче звезд НХЛ. Но Овечкин сам же и лишил себя этого удовольствия. В интервью официальному сайту НХЛ он отказался от игры в этой встрече. Причина проста – Овечкин сказал, что ему нужен отдых.

«Прежде всего, спасибо болельщикам за то, что проголосовали за меня. Это трудное решение, но я должен прислушиваться к своему телу. Я должен подготовиться ко второй части сезона. Я должен быть здоровым и сосредоточиться на разных вещах.

Это трудное решение, но я должен сделать то, что будет лучше для меня и команды. Если бы мне был 21 год – это одно. Да, сейчас я здоров, все хорошо, но я должен думать о второй части сезона и о плей-офф. Это самое важное для команды. Конечно, не хочется пропускать один матч из-за этого, но правила есть правила», – говорит Овечкин.

В НХЛ есть обязательное правило: за пропуск Матча звезд НХЛ игроки получают дисквалификацию на один матч. Овечкину прописывают такой бан второй год подряд. При этом многие против этого правила: говорят, что в регламент нужно прописывать исключения, например, для игроков, которые регулярно участвуют в плей-офф. В этом случае их организму действительно нужен отдых, а Матч всех звезд является необязательным развлекательным мероприятием.

В прошлом сезоне Овечкин пропустил Матч всех звезд и сослался на то, что его телу нужен отдых. Полученная дисквалификация же прервала серию Овечкина в 203 матча в НХЛ без пропуска.

Сейчас «Ваншингтон» идет на первом месте в таблице Востока – отрыв от «Бостона» в 5 очков. Овечкин пропустит либо матч с «Айлендерс» до перерыва, либо матч с «Монреалем» после перерыва. И отказ Овечкина от Матча всех звезд можно считать вполне расчетливым ходом – с этими соперниками «Вашингтон» должен справиться и без своего лучшего игрока.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях
Все фото: imago-images.de/Global Look Press
Другие сюжеты из НХЛ:
Овечкин отправил судью в больницу. Очень жесткий прием, ауч!
Отцы хоккеистов «Вашингтона» разрывают клубные соцсети. Брать их на выезд – традиция
Маскот хоккейной «Филадельфии» – какой-то псих. Бросается тортами, нападает на людей и пугающе выглядит
Свечников! Чудо-гол! Опять!
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Александр Овечкин
#НХЛ
#Хоккей
#Вашингтон