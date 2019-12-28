Овечкин второй год подряд пропускает Матч звезд НХЛ. Говорит, все из-за усталости

В этом сезоне Овечкин должен был стать капитаном Столичного дивизиона на Матче звезд НХЛ. Но Овечкин сам же и лишил себя этого удовольствия. В интервью официальному сайту НХЛ он отказался от игры в этой встрече. Причина проста – Овечкин сказал, что ему нужен отдых.

«Прежде всего, спасибо болельщикам за то, что проголосовали за меня. Это трудное решение, но я должен прислушиваться к своему телу. Я должен подготовиться ко второй части сезона. Я должен быть здоровым и сосредоточиться на разных вещах.

Это трудное решение, но я должен сделать то, что будет лучше для меня и команды. Если бы мне был 21 год – это одно. Да, сейчас я здоров, все хорошо, но я должен думать о второй части сезона и о плей-офф. Это самое важное для команды. Конечно, не хочется пропускать один матч из-за этого, но правила есть правила», – говорит Овечкин.