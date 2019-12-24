Маскот хоккейной «Филадельфии» – какой-то псих. Бросается тортами, нападает на людей и пугающе выглядит
У хоккейной «Филадельфии» не было своего маскота более 40 лет – с 1976 года обходились без него. В современных топ-лигах сложно представить команду без талисмана, в НХЛ долгое время была лишь одна такая. Но «Филадельфия» решила проблему прошлой осенью.
Бесформенное тело, рыжая борода, выпученные глаза – в интернете сошлись во мнении, что таким можно пугать детей, но клуб обратил на себя внимание, а Гритти (имя маскота) – прижился на спортивных площадках.
Весело выглядела уже сама презентация:
Про первый день на работе тоже пошутили – раскатываясь, Гритти рухнул на льду.
А хулиганить начал уже с первых матчей.
Недели не прошло, а у него набралось уже 100 тысяч подписчиков в твиттере (сейчас – почти 280 тысяч).
Так выглядела подборка сумасшествий за первый месяц:
В общем, Гритти – это, в основном, танцы.
И дурачества.
Изначально в проекте у Гритти были еще и крылья, но их убрали. После запуска хорошо постаралась пресс-служба (помните, что на твиттер сразу же подписало 100 тысяч человек), которая работала над имиджем и живостью монстра.
Яркий пример: в первый же день на усмешку «Питтсбург Пингвинз» о новости про талисман «Филадельфии» Гритти отреагировал: «Спи с открытым глазом, птичка».
Маскота-монстра захотели создать в клубе. «Если сделать традиционного, обычного талисмана, то он не продержится и года, – объяснял Брайан Аллен из компании FlyLand Designs, которая создала Гритти. – Так что мы сделали такое существо, которое никто никогда не видел. Которому хочется отбить пять, а не просто тискать».