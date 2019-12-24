Маскот хоккейной «Филадельфии» – какой-то псих. Бросается тортами, нападает на людей и пугающе выглядит

У хоккейной «Филадельфии» не было своего маскота более 40 лет – с 1976 года обходились без него. В современных топ-лигах сложно представить команду без талисмана, в НХЛ долгое время была лишь одна такая. Но «Филадельфия» решила проблему прошлой осенью.

Бесформенное тело, рыжая борода, выпученные глаза – в интернете сошлись во мнении, что таким можно пугать детей, но клуб обратил на себя внимание, а Гритти (имя маскота) – прижился на спортивных площадках.

Весело выглядела уже сама презентация: