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#Филадельфия (х) #НХЛ #Хоккей

Маскот хоккейной «Филадельфии» – какой-то псих. Бросается тортами, нападает на людей и пугающе выглядит

24 декабря 2019, 20:33

imago sportfotodienst / Global Look Press

У хоккейной «Филадельфии» не было своего маскота более 40 лет – с 1976 года обходились без него. В современных топ-лигах сложно представить команду без талисмана, в НХЛ долгое время была лишь одна такая. Но «Филадельфия» решила проблему прошлой осенью.

Бесформенное тело, рыжая борода, выпученные глаза – в интернете сошлись во мнении, что таким можно пугать детей, но клуб обратил на себя внимание, а Гритти (имя маскота) – прижился на спортивных площадках.

Весело выглядела уже сама презентация:

Про первый день на работе тоже пошутили – раскатываясь, Гритти рухнул на льду.

А хулиганить начал уже с первых матчей.

Недели не прошло, а у него набралось уже 100 тысяч подписчиков в твиттере (сейчас – почти 280 тысяч).

Так выглядела подборка сумасшествий за первый месяц:

В общем, Гритти – это, в основном, танцы.

И дурачества.

Изначально в проекте у Гритти были еще и крылья, но их убрали. После запуска хорошо постаралась пресс-служба (помните, что на твиттер сразу же подписало 100 тысяч человек), которая работала над имиджем и живостью монстра.

Яркий пример: в первый же день на усмешку «Питтсбург Пингвинз» о новости про талисман «Филадельфии» Гритти отреагировал: «Спи с открытым глазом, птичка».

Маскота-монстра захотели создать в клубе. «Если сделать традиционного, обычного талисмана, то он не продержится и года, – объяснял Брайан Аллен из компании FlyLand Designs, которая создала Гритти. – Так что мы сделали такое существо, которое никто никогда не видел. Которому хочется отбить пять, а не просто тискать».

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