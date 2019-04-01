Самый криповый твиттер в футболе — фото маскотов во время минуты молчания

В конце января в твиттере появился аккаунт Mascots Minute Silence, который публикует изображения маскотов футбольных команд во время минуты молчания. Идея понятна: показать насколько странным и резким выглядит контраст между скорбящими футболистами и улыбающимися маскотами.

Аккаунт был зарегистрирован еще в феврале 2015 года, но самые первые твиты датированы январем 2019-го. Вероятно, он просто сменил тематику, удалив все прошлые посты, или же использовался исключительно для новостной ленты. Все что известно про автора твиттера – он болеет за «Эвертон».