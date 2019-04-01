Самый криповый твиттер в футболе — фото маскотов во время минуты молчания
В конце января в твиттере появился аккаунт Mascots Minute Silence, который публикует изображения маскотов футбольных команд во время минуты молчания. Идея понятна: показать насколько странным и резким выглядит контраст между скорбящими футболистами и улыбающимися маскотами.
Аккаунт был зарегистрирован еще в феврале 2015 года, но самые первые твиты датированы январем 2019-го. Вероятно, он просто сменил тематику, удалив все прошлые посты, или же использовался исключительно для новостной ленты. Все что известно про автора твиттера – он болеет за «Эвертон».
Время для грусти: эта идея совсем не уникальна. Например, в 2015-м такую подборку делало издание Metro, да и раньше тоже были публикации. А на сервисе Tumblr даже был создан отдельный сайт.
Спустя пару лет люди снова удивлялись в соцсетях.
Что касается твиттера Mascots Minute Silence, то на данный момент аккаунт собрал 85,6 тысячи подписчиков. Причем 30 тысяч вообще появились всего через два дня после запуска 24 января.
Твиттер активно вели поначалу, но в следующие два месяца было выпущено почти столько же постов, сколько за последнюю неделю января. Сейчас запись там появляется как минимум раз в неделю.