Люди ели шашлык на трибунах в Красноярске. Из этого получилась любовная история

«Енисей» и «Рубин» сыграли скучную ничью (1:1), а матч показывали с перебоями из-за проблем на линии. Главный эпизод встречи произошел на трибунах. Мужчина принес девушке Айгуль шашлык в лаваше (важно: не шаурму). «Енисей» сделал из этого трогательное видео.

Публикация собрала 938 ретвитов, 3,7 тысяч лайков и 51 комментарий. Видео все еще набирает популярность, поэтому цифры постоянно меняются.