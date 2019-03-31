Люди ели шашлык на трибунах в Красноярске. Из этого получилась любовная история
«Енисей» и «Рубин» сыграли скучную ничью (1:1), а матч показывали с перебоями из-за проблем на линии. Главный эпизод встречи произошел на трибунах. Мужчина принес девушке Айгуль шашлык в лаваше (важно: не шаурму). «Енисей» сделал из этого трогательное видео.
Публикация собрала 938 ретвитов, 3,7 тысяч лайков и 51 комментарий. Видео все еще набирает популярность, поэтому цифры постоянно меняются.
Героиня видео – девушка Айгуль. Она часто поддерживает «Рубин» на выездных матчах.
«Енисей» уже подготовил для казанцев вариант новой формы.
Прикол с формой объясним. Молодежка «Енисея» играла с «Ростовом» в футболке со львами. Это тоже был клубный креатив.
С приколами в твиттере все по-прежнему нормально, а турнирное положение «Енисея» пока не очень. У команды только 12 очков после 21 матча. Текущее последнее место приближает «Енисей» к вылету в ФНЛ, где без такого креатива стало скучновато.