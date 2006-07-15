твиттер

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Социальная сеть для публичного обмена сообщениями при помощи веб-интерфейса
Начало работы
15 июля 2006 г.
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Политика
Роскомнадзор заблокирует твиттер через месяц, если он не удалит запрещенный контент
#твиттер
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Почему Илон Маск отменил покупку Twitter – и почему Twitter все равно заставляет его это сделать
#Илон Маск
Зачем Илон Маск купил Twitter: говорит об открытом коде и борьбе с ботами, но ему не все верят и опасаются цензуры
#Илон Маск
Илон Маск купил твиттер за $44 миллиарда. Ранее он покупал акции и выходил из совета директоров
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#Илон Маск
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Сбои в работе инстаграма, твиттера, фейсбука: что об этом известно и насколько все серьезно
#твиттер
Твиттер по ошибке банил на 12 часов за слово «Мемфис». Все тут же начали спрашивать, как зовут Депая
#Мемфис Депай
Роскомнадзор замедляет твиттер. За какие нарушения? Это из-за политики? И что, правда замедляется? Разбираемся тут
#политика
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