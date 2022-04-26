Зачем Илон Маск купил Twitter: говорит об открытом коде и борьбе с ботами, но ему не все верят и опасаются цензуры
Совет директоров сначала не хотел продавать компанию. Но потом передумал
Илон Маск договорился с Twitter о покупке компании за 44 миллиарда долларов. О сделки официально объявили, но закрыть ее планируют только к концу года.
Слухи о возможной покупке появились еще в начале марта. Тогда Маск в разговоре с подписчиками написал, что хотел бы создать свою соцсеть, а после этого спросил их мнение о свободе слова в твиттере.
- В начале апреля стало известно, что Маск купил 9,2% акций. Он стал крупнейшим акционером Twitter;
- После этого Маск должен был войти в совет директоров, но он от этого отказался. Причины неизвестны, в официальном письме главы Twitter говорилось, что это решение самого Маска;
- В середине апреля Маск предложил купить Twitter. В ответ совет директоров запустил защитный механизм, позволяющий акционерам скупать акции по сниженной цене, чтобы размыть долю потенциального покупателя;
- И тем не менее уже через несколько дней крупные западные издания сообщили о начале переговоров. Вероятно, мнение акционеров изменилось, когда Маск раскрыл схему финансирования сделки.
- В итоге он купил Twitter, акционеры получат по 54,2 доллара за акцию – это на 38% больше, чем они стоили на 1 апреля, когда Маск объявил о покупке 9,2% компании.
Ослабление модерации, «свобода слова» и открытый исходный код – чего хочет Маск для твиттера
Крупные соцсети давно обсуждаются в контексте их регулирования. Особенно актуальной эта тема стала после первых чисел января 2021 года, когда Дональда Трампа последовательно блокировали крупнейшие площадки, в том числе твиттер. Это произошло после того, как его сторонники стали «захватывать Капитолий».
Не ради денег. Маск утверждает, что его «не волнует экономика», а причина покупки твиттера – не в финансах. По его словам, его волнует сохранение площадки, где есть свобода слова.
Частная компания. Twitter станет частной компанией, но что именно это значит для нее, неясно. Маск утверждает, что хочет сохранить столько акционеров, сколько разрешено законом, но как будет выглядеть возможный совет директоров, какова будет его роль и, главное, какова будет роль Маска, сейчас непонятно.
Модерация и свобода слова. Маск неоднократно говорил, что выступает против цензуры и жесткого модерирования. После сделки он сравнил твиттер с «городской площадью» и заявил, что необходимо иметь «инклюзивную площадку для свободы слова».
Открытый код. Маск заявил, что хочет открыть исходный код, чтобы повысить прозрачность соцсети. Такой шаг в теории раскроет алгоритмы, отвечающие за продвижение и понижение постов в выдаче.
Актуальный контент. Еще до покупки твиттера Маск обращал внимание, что самые популярные аккаунты (среди которых Барак Обама, Джастин Бибер и Кэти Перри) редко что-то постят в соцсеть. The New York Times предполагает, что работа с инфлюенсерами может быть одним из направлений реформ.
Борьба с ботами. Маск обещает победить ботов путем «аутентификации всех людей».
Редактирование твитов. Это одна из наиболее обсуждаемых функций, которая все еще недоступна в твиттере. Одним из аргументов против нее было возможное распространение дезинформации.
Американские издания указывают, что часть обсуждаемых изменений так или иначе уже была в разработке, в частности, редактирование твитов. Анонсированные изменения не произойдут сразу после объявления о сделке. Процесс ее завершения может растянуться на недели или месяцы, считает The Washington Post.
В компании пока не знают, как изменится соцсеть
Руководство Twitter провело с сотрудниками собрание, на котором выступил глава компании Параг Агравал. Из его слов следует, что соцсеть пока сама не знает, в каком направлении будет развиваться.
- Агравал останется главой Twitter как минимум до закрытия сделки. Что произойдет в руководстве после этого, он не стал комментировать.
- Некоторые сотрудники спрашивали, изменится ли позиция компании по блокировке Трампа. Но Агравал посоветовал задать этот вопрос Маску.
- Пока увольнения в компании не планируются. До закрытия сделки работа продолжится в привычном режиме.
Какие опасения существуют
Основные вопросы к Маску связаны с тем, что его заявления о защите свободы слова размыты. The Verge опасается, что он сосредоточен только на внутренних правилах модерации, хотя вопрос давно вышел за рамки площадок и попал в область государственного регулирования. Twitter может занимать демократические позиции, но местные законы обязывают его удалять посты из-за, например, правил борьбы с фейками.
Издание сомневается, что Маск готов глобально противостоять цензуре и отстаивать свободу слова в конфликтах с государствами. Более того, участие Маска в Space X, Tesla, Starlink делает Twitter уязвимее, поскольку у регуляторов появляются новые рычаги давления на компанию.
Другие издания и вовсе вспоминают истории, в которых действия Маска или его компаний не согласуются с тезисами о свободе слова. В частности, журналисты CNBC напоминают, как Tesla требовала согласования публикаций журналистов, бойкотировала издание Electrek после статьи с критикой, а также как она требовала от клиентов отказаться от критики ее системы автопилота.
CNBC опасается, что контроль над Twitter нужен Маску лишь для того, чтобы продвигать собственные интересы и использовать платформу в личных целях.
Тем не менее сооснователь Twitter Джек Дорси считает продажу Маску правильным решением. «Я не считаю, что кто-то должен владеть Twitter или управлять им. Twitter должен быть общественным благом, а не компанией. Но пока это компания, Илон – единственное решение проблемы, которому я доверяю. Я верю его миссии – пролить свет на сознание».