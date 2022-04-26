Зачем Илон Маск купил Twitter: говорит об открытом коде и борьбе с ботами, но ему не все верят и опасаются цензуры

Не ради денег. Маск утверждает, что его «не волнует экономика», а причина покупки твиттера – не в финансах. По его словам, его волнует сохранение площадки, где есть свобода слова.

Частная компания. Twitter станет частной компанией, но что именно это значит для нее, неясно. Маск утверждает, что хочет сохранить столько акционеров, сколько разрешено законом, но как будет выглядеть возможный совет директоров, какова будет его роль и, главное, какова будет роль Маска, сейчас непонятно.

Модерация и свобода слова. Маск неоднократно говорил, что выступает против цензуры и жесткого модерирования. После сделки он сравнил твиттер с «городской площадью» и заявил, что необходимо иметь «инклюзивную площадку для свободы слова».

Открытый код. Маск заявил, что хочет открыть исходный код, чтобы повысить прозрачность соцсети. Такой шаг в теории раскроет алгоритмы, отвечающие за продвижение и понижение постов в выдаче.

Актуальный контент. Еще до покупки твиттера Маск обращал внимание, что самые популярные аккаунты (среди которых Барак Обама, Джастин Бибер и Кэти Перри) редко что-то постят в соцсеть. The New York Times предполагает, что работа с инфлюенсерами может быть одним из направлений реформ.

Борьба с ботами. Маск обещает победить ботов путем «аутентификации всех людей».

Редактирование твитов. Это одна из наиболее обсуждаемых функций, которая все еще недоступна в твиттере. Одним из аргументов против нее было возможное распространение дезинформации.

Американские издания указывают, что часть обсуждаемых изменений так или иначе уже была в разработке, в частности, редактирование твитов. Анонсированные изменения не произойдут сразу после объявления о сделке. Процесс ее завершения может растянуться на недели или месяцы, считает The Washington Post.

В компании пока не знают, как изменится соцсеть

Руководство Twitter провело с сотрудниками собрание, на котором выступил глава компании Параг Агравал. Из его слов следует, что соцсеть пока сама не знает, в каком направлении будет развиваться.