Твиттер несуществующего клуба из сериала «Тед Ласо» собрал сто тысяч подписчиков: он шутит про Месси и историю, что девиз придумал известный алкоголик

Истории про сериал «Тед Лассо»: как главный актер подсматривал за Клоппом, угощал всех пиццей и получил травму голову, импровизируя в сцене

• Это вымышленный клуб, хотя у него очень много пересечений с «Кристал Пэлас». Оба клуба базируются в Южном Лондоне, а два сезона «Теда Лассо» режиссеры сняли на «Селхерст Парк» (домашний стадион «Кристал Пэлас»). Сам «Кристал Пэлас» при этом есть в сериале отдельно – и он важный соперник «Ричмонда».

Кстати, в Лондоне тоже есть район Ричмонд. Но местная команда никак не связана с «Ричмондом» из сериала – она выступает в региональной лиге Англии.

• Тренер Лассо заводил игроков с помощью караоке в раздевалке. Эту деталь принес в образ героя исполнитель главной роли Джейсон Судейкис. Готовясь к роли, он много наблюдал за поведением Юргена Клоппа.

• Фанаты сериала говорят, что их очень привлекает доброта Теда Лассо. Ханна Уэддингем, сыгравшая владелицу «Ричмонда» говорит, что Судейкис вообще не притворяется – роль соответствует его характеру: «Он реально добряк. Каждый день здоровается со всей съемочной группой, заказывает нам пиццу и некоторым даже дарил подарки. Я за все время не услышала ни одного ругательства от него».