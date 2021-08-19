Твиттер несуществующего клуба из сериала «Тед Ласо» собрал сто тысяч подписчиков: он шутит про Месси и историю, что девиз придумал известный алкоголик
В твиттере западные медиа периодически лайкают посты футбольного клуба «Ричмонд». Это верифицированный аккаунт, появившийся в мае-2020, и у него на момент написания материала 103 твита. У «Ричмонда» 29 подписок и 96 тысяч подписчиков.
И этого клуба нет.
Твиттер постит поддельные ретрофото первого состава клуба, посты про умершую собачку и архивы об истории клуба
«Ричмонд» – футбольный клуб, который тренирует главный герой сериала «Тед Лассо». Сам Лассо – бывший тренер клуба по американскому футболу, который приехал в команду АПЛ, когда его позвала женщина-президент (чтобы специально испортить результаты и настроение бывшего мужа – фаната «Ричмонда»).
Кстати, у Лассо тоже есть официальный аккаунт в твиттере. Там периодически появляются цитаты из фильма («Делать правильные вещи – не значит быть неправильным») и всякие приколы. Типа: «Парень знает, как зарабатывать деньги» (тут использован сленг: вместо «knows» написано «nose». Звучание то же, но если переводить дословно, получится: «Парень нос, как зарабатывать деньги»). Это про Месси.
Или фото со знаменитыми пирожками из фильма и подпись: «Некоторым людям просто нравится вставать и молчать. Я предлагаю встать и поговорить с людьми, которых вы любите».
Клуб шутит на том же уровне. Например, поддерживает каламбур FOX с Месси в форме «Ричмонда».
Или публикует пост в память о псе по кличке Эрл – талисман клуба, которого случайно убил один из футболистов «Ричмонда» во время исполнения пенальти.
Есть послематчевые интервью тренеров и игроков.
«Ричмонд» придумал себе историю: как его девиз придумывал «известный алкоголик», которому помогла дочь.
Фотография первого состава «Ричмонда»:
Шутейки поддерживают официальные аккаунты реальных клубов и организаций. Твиттер АПЛ пожелал Лассу и «Ричмонду» удачи на пути к возвращению в Премьер-лигу.
Истории про сериал «Тед Лассо»: как главный актер подсматривал за Клоппом, угощал всех пиццей и получил травму голову, импровизируя в сцене
• Это вымышленный клуб, хотя у него очень много пересечений с «Кристал Пэлас». Оба клуба базируются в Южном Лондоне, а два сезона «Теда Лассо» режиссеры сняли на «Селхерст Парк» (домашний стадион «Кристал Пэлас»). Сам «Кристал Пэлас» при этом есть в сериале отдельно – и он важный соперник «Ричмонда».
Кстати, в Лондоне тоже есть район Ричмонд. Но местная команда никак не связана с «Ричмондом» из сериала – она выступает в региональной лиге Англии.
• Тренер Лассо заводил игроков с помощью караоке в раздевалке. Эту деталь принес в образ героя исполнитель главной роли Джейсон Судейкис. Готовясь к роли, он много наблюдал за поведением Юргена Клоппа.
• Фанаты сериала говорят, что их очень привлекает доброта Теда Лассо. Ханна Уэддингем, сыгравшая владелицу «Ричмонда» говорит, что Судейкис вообще не притворяется – роль соответствует его характеру: «Он реально добряк. Каждый день здоровается со всей съемочной группой, заказывает нам пиццу и некоторым даже дарил подарки. Я за все время не услышала ни одного ругательства от него».
• Про доброту: однажды создатели сериала предложили Судейкису сделать его героя жестче и злее. Тот был резко против.
• Однажды Судейкис обращался к врачу. В сериале есть эпизод, в котором Лассо, получив напутствие от президента перед важным матчем, так разволновался, что специально влетел головой в дверной косяк. Это спонтанная сцена, которую Судейкис сымпровизировал на ходу: «Боже, это было очень больно, но это того стоило».
• Однажды у Моуринью спросили, может ли Бэйл вернуться в «Тоттенхэм». Он ответил: «Я не хочу говорить на эту тему. Как говорил Тед Лассо, иногда лучше промолчать».
• Сам Судейкис консультировался с тренерами из Чемпионшипа по поведению во время матчей – но не называет имен.
• Фишка сериала: создавать интерес к себе с помощью знаменитостей, но не показывать их. В промо-ролике по ТВ говорилось, что «Ричмонд» рассматривал Тони Пьюлиса и Харри Реднаппа на пост главного тренера, но сосредоточился на кандидатуре Лассо.