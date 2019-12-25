Тосно
РПЛ
ФНЛ
Поделиться:
Комментарии:
0
#Тосно #РПЛ #ФНЛ

«Сегодня ничего не произошло». Твиттер мертвого клуба выводит русский SMM на метауровень

25 декабря 2019, 20:29

Помнишь «Тосно»? В сезоне-2017/2018 клуб отыграл сезон в РПЛ и выиграл Кубок России. А потом – умер. Официально – 17 декабря 2008-го. Фактически – еще летом, почти сразу после кубкового финала. 

За этот год новостей о «Тосно» почти не было. Вот арбитражный суд Санкт-Петербурга признал, что «Тосно» должен «Зениту» больше 4 млн рублей. Вот бывший защитник клуба Тимофей Маргасов говорит, что игроки будут бороться за невыплаченные деньги, но пока все глухо.  А вот комментатор Геннадий Орлов говорит, что нападающий Антон Заболотный не хотел идти в «Сочи», потому что увидел там людей из «Тосно».

Это все обычная хтоническая рутина после смерти клуба в России. Самое интересное в истории «Тосно» сегодня – его твиттер. Все это время там каждый день выходят одинаковые посты с одной и той же фразой: 

«Сегодня ничего не произошло»

Последний твит с другим содержанием был 9 октября. Это ссылка на документалку о смерти «Тосно».

Еще по теме
Твиттер «Амкара» (130k подписчиков) теперь называется «TITS!!» – кто-то постит там спам и эротику
«Моменты можно пересчитать как блюда в скромной адлерской столовой». Влюбляемся в твиттер «Сочи»
Самый криповый твиттер в футболе — фото маскотов во время минуты молчания
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Тосно
#РПЛ
#ФНЛ