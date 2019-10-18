Твиттер «Амкара» (130k подписчиков) теперь называется «TITS!!» – кто-то постит там спам и эротику

Пермский «Амкар» не функционирует почти полтора года. В июле 2018-го клуб был ликвидирован как юридическое лицо, в ноябре – признан банкротом. Молодежная команда клуба выступает в ЛФК, есть также команда «Амкар-УРАЛХИМ» – она играет в чемпионате города.

Твиттер «Амкара» со 130 тысячами подписчиков был активен полтора месяца назад – 7 сентября там был пост со ссылкой на материал на сайте onedivision.ru о ситуации с футболом в Перми.

18 октября ближе к вечеру в твиттере «Амкара» появилось несколько постов с девушками и приглашением перейти на другой сайт (ссылки на скринах – затерты). Изменилось и название аккаунта.