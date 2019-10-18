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Твиттер «Амкара» (130k подписчиков) теперь называется «TITS!!» – кто-то постит там спам и эротику

18 октября 2019, 18:25

Пермский «Амкар» не функционирует почти полтора года. В июле 2018-го клуб был ликвидирован как юридическое лицо, в ноябре – признан банкротом. Молодежная команда клуба выступает в ЛФК, есть также команда «Амкар-УРАЛХИМ» – она играет в чемпионате города.

Твиттер «Амкара» со 130 тысячами подписчиков был активен полтора месяца назад – 7 сентября там был пост со ссылкой на материал на сайте onedivision.ru о ситуации с футболом в Перми.

18 октября ближе к вечеру в твиттере «Амкара» появилось несколько постов с девушками и приглашением перейти на другой сайт (ссылки на скринах – затерты). Изменилось и название аккаунта.

Скриншот с твиттера «Амкара»

Скриншот с твиттера «Амкара»

Внезапно появилось и сообщение на русском языке.

Скриншот с твиттера «Амкара»

Всего постов было семь, завершились они упоминанием «Амкара».

Скриншот с твиттера «Амкара»

Активность аккаунта не ограничивалась расшвыриванием ссылок. После одного из постов с предложением «последовать за мной» в комментариях состоялся следующий диалог:

Скриншот с твиттера «Амкара»

А еще ведущий аккаунта заглянул в гости к «Спартаку» и «Локомотиву».

Скриншот с твиттера «Амкара»

В твиттере – оживление!

Скриншот с твиттера

История даже до Ирана дошла:

Скриншот с твиттера

Сейчас «Амкар» судится с Центром спортивной подготовки Пермского края, намереваясь взыскать с него 2,8 млн рублей. Задолженность перед игроками и работниками клуба оценивалась почти в полмиллиарда рублей. Еще 41 млн – стоимость имущества клуба – это пять автомобилей, автобус, снегоуборщик, а также мебель и офисное оборудование.

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