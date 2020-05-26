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#Гари Мэйли #Ливингстон

Продлевать ли контракт с 37-летним вратарем? Шотландский клуб решил проблему через опрос в твиттере

26 мая, 11:08

Инстаграм «Ливингстона»

У вратаря «Ливингстона» Гари Мэйли в следующем месяце заканчивается контракт. Последний матч в основе он провел еще в сезоне-2017/18. Мэйли 37 лет и сейчас он в команде третий вратарь. 

«Ливингстон» предложил людям в твиттере решить, нужно ли с ним продлить контракт. 

«Мы даем вам возможность определиться с будущим вратаря Гари Мэйли. Его контракт истекает в следующем месяце, мы оставляем его на усмотрение болельщикам»

Некоторые не выкупили иронию и просят Мэйли обратиться к адвокату. «Ливингстон» отвечает гифкой, что они и есть закон. 

Отреагировали и партнеры по команде. 

Защитник Марвин Бартли: «Он сказал, что хочет уйти и не любит все команды Шотландии и их болельщиков! Не стесняйтесь голосовать».

Помощник тренера Дэвид Мартиндейл: «Пришло время повесить перчатки на гвоздь, у тебя была хорошая карьера».

Кто-то написал «Прочь его!». Тут уже благодарностью ответил сам вратарь.

Но похоже, что контракт с Мэйли продлят. Большинство проголосовало за этот вариант. 

  • Чемпионат Шотландии был завершен досрочно 18 мая. «Селтик» признан чемпионом. «Ливингстон» занял пятое место.
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