Продлевать ли контракт с 37-летним вратарем? Шотландский клуб решил проблему через опрос в твиттере

У вратаря «Ливингстона» Гари Мэйли в следующем месяце заканчивается контракт. Последний матч в основе он провел еще в сезоне-2017/18. Мэйли 37 лет и сейчас он в команде третий вратарь.

«Ливингстон» предложил людям в твиттере решить, нужно ли с ним продлить контракт.