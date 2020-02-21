Полиция Копенгагена назвала фанатов «Селтика» геями. Это опечатка в одной букве

После матча полиция Копенгагена поблагодарила фанатов «Селтика»: «Было здорово с вами, парни – никаких нарушений за ночь. Счастливого пути в Шотландию». Только ошиблась в одном слове, да так, что предложение сразу обрело другой смысл.

Вместо слова guys («парни») в сообщении было слово gays («геи»).