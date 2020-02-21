Полиция Копенгагена назвала фанатов «Селтика» геями. Это опечатка в одной букве
«Копенгаген» сыграл вничью с «Селтиком» в первом матче 1/16 Лиги Европы – 1:1. Игру обслуживала бригада Сергея Карасева, а в составе датчан сравнял счет экс-форвард «Локомотива» Даме Н’Дойе.
Перед матчем полиция Копенгагена поприветствовала фанатов «Селтика», пожелала хорошего времяпровождения и предложила помочь, если возникнут какие-то вопросы.
После матча полиция Копенгагена поблагодарила фанатов «Селтика»: «Было здорово с вами, парни – никаких нарушений за ночь. Счастливого пути в Шотландию». Только ошиблась в одном слове, да так, что предложение сразу обрело другой смысл.
Вместо слова guys («парни») в сообщении было слово gays («геи»).
Английские буквы U и A находятся довольно далеко на клавиатуре. На одном из сайтов предположили, что при наборе этого сообщения у кого-то сработала автокоррекция.
Пост с ошибкой удалили, сейчас слово написано правильно.
Но в комментариях все равно веселятся, вспоминая описку. И да, благодарят полицейских Копенгагена, которые впечатлили фанатов «Селтика» профессионализмом, дружелюбием и отзывчивостью.
Гостям очень рады был и футбольный клуб «Копенгаген». В твиттере – благодарности «Селтику» и пожелание счастливого пути.
Ответный матч состоится 27 февраля.