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#Лига Европы #Футбол #Копенгаген #Селтик

Полиция Копенгагена назвала фанатов «Селтика» геями. Это опечатка в одной букве

21 февраля, 12:30

«Копенгаген» сыграл вничью с «Селтиком» в первом матче 1/16 Лиги Европы – 1:1. Игру обслуживала бригада Сергея Карасева, а в составе датчан сравнял счет экс-форвард «Локомотива» Даме Н’Дойе.

Перед матчем полиция Копенгагена поприветствовала фанатов «Селтика», пожелала хорошего времяпровождения и предложила помочь, если возникнут какие-то вопросы.

После матча полиция Копенгагена поблагодарила фанатов «Селтика»: «Было здорово с вами, парни – никаких нарушений за ночь. Счастливого пути в Шотландию». Только ошиблась в одном слове, да так, что предложение сразу обрело другой смысл.

Вместо слова guys («парни») в сообщении было слово gays («геи»).

Скриншот с твиттера полиции Копенгагена

Английские буквы U и A находятся довольно далеко на клавиатуре. На одном из сайтов предположили, что при наборе этого сообщения у кого-то сработала автокоррекция.

Пост с ошибкой удалили, сейчас слово написано правильно.

Но в комментариях все равно веселятся, вспоминая описку. И да, благодарят полицейских Копенгагена, которые впечатлили фанатов «Селтика» профессионализмом, дружелюбием и отзывчивостью.

Гостям очень рады был и футбольный клуб «Копенгаген». В твиттере – благодарности «Селтику» и пожелание счастливого пути.

Ответный матч состоится 27 февраля.

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Все фото: УЕФА
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