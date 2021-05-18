Словакия
Евро-2020
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#Словакия #Евро-2020

Самый ленивый твиттер в мире – у сборной Словакии. Два поста за четыре года. Двааа!

41 минуту назад

www.imago-images.de / global look press

Мы зашли по дежурным делам в твиттер футбольной ассоциации Словакии и нахмурились: последний пост в нем вышел 13 ноября 2020 года (объявление о выходе на Евро-2020), а до него запись появлялась в январе 2017-го!  

Даже предварительный состав на Евро Словакия не опубликовала в твиттере.

До 25 января 2017-го Словакия регулярно вела твиттер – записи появлялись почти каждый день. 

В других соцсетях все тоже неоднозначно. Например, в инстаграме за последнюю неделю появилось шесть постов. Фейсбук тоже обновляется регулярно. Но на ютубе последнее видео вышло в декабре 2019-го.

Что пропустил твиттер Словакии?

Оу, тут много событий.

🇸🇰 Квалификацию на ЧМ-2018. Словакия заняла второе место в группе с Англией, но не попала в стыковые матчи, потому что была худшей среди вторых мест.

🇸🇰 Все матчи отбора Евро-2020 и Лигу наций (например, Словакия громила Украину 4:1).

🇸🇰 Три смены тренера.

🇸🇰 Все новости об отборе на ЧМ-2022 и домашнюю победу над Россией.

Группа России в отборе на ЧМ – царство интриги. Там все проигрывают всем

Обратная ситуация: ничего не происходит, но твиттер жив
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