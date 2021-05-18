Самый ленивый твиттер в мире – у сборной Словакии. Два поста за четыре года. Двааа!
Даже предварительный состав на Евро Словакия не опубликовала в твиттере.
До 25 января 2017-го Словакия регулярно вела твиттер – записи появлялись почти каждый день.
В других соцсетях все тоже неоднозначно. Например, в инстаграме за последнюю неделю появилось шесть постов. Фейсбук тоже обновляется регулярно. Но на ютубе последнее видео вышло в декабре 2019-го.
Что пропустил твиттер Словакии?
Оу, тут много событий.
🇸🇰 Квалификацию на ЧМ-2018. Словакия заняла второе место в группе с Англией, но не попала в стыковые матчи, потому что была худшей среди вторых мест.
🇸🇰 Все матчи отбора Евро-2020 и Лигу наций (например, Словакия громила Украину 4:1).
🇸🇰 Три смены тренера.
🇸🇰 Все новости об отборе на ЧМ-2022 и домашнюю победу над Россией.
Группа России в отборе на ЧМ – царство интриги. Там все проигрывают всем