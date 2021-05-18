Самый ленивый твиттер в мире – у сборной Словакии. Два поста за четыре года. Двааа!

Что пропустил твиттер Словакии?

Оу, тут много событий.

🇸🇰 Квалификацию на ЧМ-2018. Словакия заняла второе место в группе с Англией, но не попала в стыковые матчи, потому что была худшей среди вторых мест.

🇸🇰 Все матчи отбора Евро-2020 и Лигу наций (например, Словакия громила Украину 4:1).

🇸🇰 Три смены тренера.

🇸🇰 Все новости об отборе на ЧМ-2022 и домашнюю победу над Россией.

Группа России в отборе на ЧМ – царство интриги. Там все проигрывают всем