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#Россия #Словакия #ЧМ-2022 #Футбол #Мальта #Хорватия #Кипр #Словения

Группа России в отборе на ЧМ – царство интриги. Там все проигрывают всем

вчера, 23:54

Официальный сайт РФС

Сборная России играет в отборочной группе H перед ЧМ-2022. Она проиграла Словакии (1:2), но делит первое место с Хорватией. Так выглядит закрученная таблица, где даже Мальта сенсационно набрала одно очко.

Гол.ру

Теперь важное – результаты каждой из команд. У всех за три игры была хотя бы одна сенсация.

Хорватия

✖️ Словения – 0:1

✔️ Кипр – 1:0

✔️ Мальта – 3:0

Россия

✔️ Мальта – 3:1

✔️ Словения – 2:1

✖️ Словакия – 1:2

Словакия

➖ Кипр – 0:0

➖ Мальта – 2:2

✔️ Россия – 2:1

Кипр

➖ Словакия – 0:0

✖️ Хорватия – 0:1

✔️ Словения – 1:0

Словения

✔️ Хорватия – 1:0

✖️ Россия – 1:2

✖️ Кипр – 0:1

Мальта

✖️ Россия – 1:3

➖ Словакия – 2:2

✖️ Хорватия – 0:3

Словакия остается единственной командой группы, у которой нет поражений. Сборная России забила шесть голов за три матча – это лучший результат в группе. Мальта пропустила больше всех, а в матче со Словакией упустила преимущество в два гола.

Следующие игры отбора на ЧМ-2022 состоятся уже в сентябре. Там Россия сыграет с Хорватией, Словакия – против Словении, Мальта – с Кипром. Летом состоится перенесенное Евро-2020.  

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Автор:
Александр Плеханов
Автор, редактор, заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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