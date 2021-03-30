Группа России в отборе на ЧМ – царство интриги. Там все проигрывают всем

Кипр

➖ Словакия – 0:0

✖️ Хорватия – 0:1

✔️ Словения – 1:0

Словения

✔️ Хорватия – 1:0

✖️ Россия – 1:2

✖️ Кипр – 0:1

Мальта

✖️ Россия – 1:3

➖ Словакия – 2:2

✖️ Хорватия – 0:3

Словакия остается единственной командой группы, у которой нет поражений. Сборная России забила шесть голов за три матча – это лучший результат в группе. Мальта пропустила больше всех, а в матче со Словакией упустила преимущество в два гола.

Следующие игры отбора на ЧМ-2022 состоятся уже в сентябре. Там Россия сыграет с Хорватией, Словакия – против Словении, Мальта – с Кипром. Летом состоится перенесенное Евро-2020.