Группа России в отборе на ЧМ – царство интриги. Там все проигрывают всем
Сборная России играет в отборочной группе H перед ЧМ-2022. Она проиграла Словакии (1:2), но делит первое место с Хорватией. Так выглядит закрученная таблица, где даже Мальта сенсационно набрала одно очко.
➖ Словакия – 0:0
✖️ Хорватия – 0:1
✔️ Словения – 1:0
✔️ Хорватия – 1:0
✖️ Россия – 1:2
✖️ Кипр – 0:1
✖️ Россия – 1:3
➖ Словакия – 2:2
✖️ Хорватия – 0:3
Словакия остается единственной командой группы, у которой нет поражений. Сборная России забила шесть голов за три матча – это лучший результат в группе. Мальта пропустила больше всех, а в матче со Словакией упустила преимущество в два гола.
Следующие игры отбора на ЧМ-2022 состоятся уже в сентябре. Там Россия сыграет с Хорватией, Словакия – против Словении, Мальта – с Кипром. Летом состоится перенесенное Евро-2020.