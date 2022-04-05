Как и на чем Илон Маск заработал 300+ млрд долларов и пришел к статусу самого богатого человека в мире

Как Маск заработал первый миллион и первый миллиард

Компания Zip2 – первый яркий стартап в жизни Илона Маска. Он основал ее вместе с братом. Маск рассказывал: «Мы просто арендовали небольшой офис, спали на диване». Это произошло в 1995 году. Изначально компания называлась Global Link Information Network и обеспечивала газеты программным обеспечением. Маск занимался этой работой семь дней в неделю.

По тому периоду в жизни Маска есть много информации. К созданию компании был привлечен их друг Грег Кури – он добавил недостающие средства. Маск отрицал, что братьям помогал отец. Когда у Маска появилась девушка, она проводила время в офисе вместе с ним. Потому что Маск всегда работал и даже редко мылся. Zip2 сотрудничала с New York Times и Chicago Tribune.

Первая компания Маска представляла собой революционную идею: оказалась похожей на онлайн-версию телефонной книги. Менялась стратегия развития, проводились миллионные вливания от инвесторов, улучшался офис. Все деньги вкладывались в Zip2, а в 1999 году она была продана за 307 миллионов долларов. Сам Маск лично заработал на этом сразу 22 миллиона.