Как и на чем Илон Маск заработал 300+ млрд долларов и пришел к статусу самого богатого человека в мире
Forbes ежегодно публикует рейтинг богатейших людей мира. В 2022 году список возглавил Илон Маск. Его состояние оценивается в 219 миллиардов долларов. В тройку вошли Джефф Безос (171) и Бернар Арно (158). Важно: финальный замер состояния всех миллиардеров проводился 11 марта, хотя рейтинг опубликован 5 апреля. С того времени данные могли измениться.
Как Маск заработал первый миллион и первый миллиард
Компания Zip2 – первый яркий стартап в жизни Илона Маска. Он основал ее вместе с братом. Маск рассказывал: «Мы просто арендовали небольшой офис, спали на диване». Это произошло в 1995 году. Изначально компания называлась Global Link Information Network и обеспечивала газеты программным обеспечением. Маск занимался этой работой семь дней в неделю.
По тому периоду в жизни Маска есть много информации. К созданию компании был привлечен их друг Грег Кури – он добавил недостающие средства. Маск отрицал, что братьям помогал отец. Когда у Маска появилась девушка, она проводила время в офисе вместе с ним. Потому что Маск всегда работал и даже редко мылся. Zip2 сотрудничала с New York Times и Chicago Tribune.
Первая компания Маска представляла собой революционную идею: оказалась похожей на онлайн-версию телефонной книги. Менялась стратегия развития, проводились миллионные вливания от инвесторов, улучшался офис. Все деньги вкладывались в Zip2, а в 1999 году она была продана за 307 миллионов долларов. Сам Маск лично заработал на этом сразу 22 миллиона.
Forbes официально признал Маска миллиардером в 2012 году. Его состояние в марте 2012-го оценивалось в 2 миллиарда долларов. Хотя еще за полгода до этого Маск якобы имел только 680 миллионов. В то время Forbes называл его человеком, который вкладывается в заведомо провальные вещи: электромобили, солнечную энергию, ракеты. И добивается там успеха.
Ему приносили деньги акции Tesla Motors, которые за год выросли на 30%. Еще Маск получал их от SolarCity, где владел четвертью компании. Отдельная категория доходов – две трети в SpaceX. Forbes утверждал, что только SolarCity и SpaceX вместе давали Маску миллиард долларов. Тогда даже сам Маск рассказывал, что еще не считает все это надежным способом для заработка.
Уже позже Маск прояснял: не надо воспринимать все его деньги буквально. Это произошло в декабре 2021 года, когда он продал акции Tesla на 16 миллиардов. Слова Маска: «Важно понять, что это за богатство? Не могу сказать, что у меня всегда было много наличных денег. До продажи акций их почти не оставалось. Я продал такую значительную часть впервые».
Как меняется состояние Маска: рекордный рост и резкое падение
Весь его успех завязан на стоимости акций, которыми владеет Маск. В основном это связано с акциями Tesla. CNBC подмечал показательный момент из осени 2021 года. Тогда стоимость акций Tesla выросла на 12,7% после новостей об автопарке Hertz. Из-за этого Илон Маск за один день добавил к состоянию 36 миллиардов долларов. Такие перемены могут быть и в обратную сторону.
В тот момент акции Tesla достигли суммарной стоимости в 1 триллион долларов. Hertz сообщил о планах купить 100 тысяч автомобилей Tesla – так Bloomberg и зафиксировал рост состояния Маска на 36 миллиардов из-за повышения стоимости акций. Личное состояние Маска (288,6) перекрыло общую рыночную стоимость Toyota – 282 миллиарда. Он обошел всех конкурентов.
Важно: сам Маск практически не тратит деньги просто так. Он даже продавал недвижимость и хотел полностью отказаться от собственного дома. Зато Маск регулярно вкладывается в акции Tesla. На этом же однажды потерял 50 миллиардов долларов. Так случилось всего за два дня: именно в тот момент Маск объявил о желании продать 10% своих акций Tesla.
Поэтому цифру в 219 миллионов долларов нельзя считать реальной. Состояние Маска ежедневно меняется и напрямую зависит от новостей. Из-за падения тех же акций Tesla он терял за день и по 25 миллиардов долларов. Bloomberg пишет, что только за один день 4 апреля к состоянию Маска добавились 15 миллиардов. На это повлияли новости о покупке акций твиттера.
Что сейчас влияет на доходы Илона Маска
Forbes поясняет в источниках доходов Маска, что сейчас все они связаны с компаниями Tesla и SpaceX. Всего за год состояние Илона Маска выросло на 68 миллиардов долларов. Тут учитываются именно фиксированные цифры в годовом промежутке между публикациями рейтингов. Фактически состояние Маска уже стабильно превышает 300 миллиардов долларов.
Всего два года назад Маск находился на 31-м месте в рейтинге Forbes. Сейчас за изменениями его состояния можно следить онлайн в профиле на сайте Forbes. На момент написания этого материала капитал Илона Маска составляет 303,4 миллиарда долларов. AS писал, что Маск не получает зарплату в своих компаниях. Вместо денег ему достаются опционы на акции.
Акции Tesla позволяют Маску продвигаться по всем возможным денежным рейтингам, где мелькают и другие миллиардеры. У него в жизни есть еще один денежный рекорд – по годовому приросту к состоянию. Всего за один 2020 год Маск заработал более 110 миллиардов долларов. Такого прироста капитала не происходило никогда за всю историю, когда это отслеживал Forbes.
Маск продвигает такую позицию: лучше владеть акциями или недвижимостью, чем хранить деньги в валюте. Так доходы легче защитить, хотя Маск признает и криптовалюту. Он называл реальной экономикой товары и услуги, а еще рассказывал о пожертвованиях. Заодно Маск называет благотворительность тяжелой задачей: «Сложно эффективно раздавать деньги».