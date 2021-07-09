«Я ломаю лица людей за деньги». Конор одержим богатством: меряет им карьеру, копит миллиард и покупает часы после каждого боя
Конор Макгрегор и Дастин Порье проведут бой на турнире UFC 264. Мы подробно рассказывали в отдельном материале о возможном заработке Конора за этот бой. Потенциально он получит около 10 миллионов долларов – в три раза больше, чем Дастин Порье.
Перед боем Конор рассказал в интервью UFC о своем отношении к деньгам. Его цитата: «У меня есть нездоровая одержимость тратить деньги. И здоровая одержимость их зарабатывать». Каждый новый бой Конора в UFC приносит ему новые денежные рекорды.
На пресс-конференции перед боем против Порье он снова вспоминал о деньгах. Уверенно ответил на вопрос, когда станет миллиардером: «До своего 35-летия». Сейчас Конору Макгрегору 32 года. И даже другие бойцы говорят, что из-за денег у него нет необходимости в боях.
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Конор – самый высокооплачиваемый спортсмен мира. Но бои тоже остаются его мотивацией
Такую философию признавал даже президент UFC Дэйна Уайт. Перед боем Конора и Порье он открыто сказал: «Конор Макгрегор – участник этого турнира. Ему больше не нужно ничего делать – Конор заработал очень много денег. Не нужны драки, но он их хочет. Это боец до мозга костей, а на карту поставлено его возвращение на топ-уровень».
Весной 2021 года Forbes назвал Конора самым высокооплачиваемым спортсменом мира. Его доход за последний год оценен в 180 миллионов долларов. Заработок Конора складывался так: продажа контрольной доли в бренде виски (150 млн) + бои (22 млн) + рекламные контракты (8 млн). До этого Макгрегор попадал в рейтинг Forbes в 2018-м – с доходом в 99 миллионов.
Боец UFC Камару Усман рассказывал, что Конора изменили две вещи – деньги и титул. Он получал чемпионский титул раньше, чем Хабиб стал топ-бойцом. Потом понял, что на боях можно зарабатывать даже без громких побед. Таким видит себя сам Конор: «Я не звезда, хотя люди считают меня таким. Просто я ломаю лица людей за деньги».
Конор продвигает такой образ уже несколько лет. Весной 2016-го у него было поражение от Нейта Диаса. Летом – быстрый реванш. Перед вторым боем Конор рассуждал о возможной победе, но его главная фраза: «Тут я заработаю еще больше денег». Конор сдержал обещание: победил и получил минимум 3 миллиона долларов за тот бой.
Желание постоянно зарабатывать мешает ему считаться топ-бойцом в глазах других. Чемпион UFC в другой категории Адесанья объяснял, что раньше вдохновлялся Конором. Потом на восприятие повлияли мысли Конора – тот слишком много рассуждает о деньгах. Эдсон Барбоза из-за этого называл Хабиба настоящим чемпионом. Потому что он думает о выгоде меньше Конора.
Даже единственный бой Хабиба и Конора испортили деньги. Когда все договоренности только прояснились, менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз объяснил мотивацию Конора: «У него закончились деньги, поэтому он и согласился на бой с Хабибом». Интересно, что перед боем с Хабибом в октябре 2018-го Конор не дрался почти два года.
Пока Конор совмещает турнирную мотивацию и заработок. Перед вторым боем с Порье он не принял предложение о поединке с блогером Джейком Полом. Пол давал Конору 50 миллионов долларов за этот бой, но для него оставалась важнее трилогия с Порье. В апреле 2021 года Пол сказал, что сейчас поединок с Конором стал реальнее. Но контракта на него еще нет.
Куда Конор тратит деньги: купил лимитированную модель яхты и золотые часы
Макгрегор постоянно подписывает партнерские контракты, которые приносят ему отдельный заработок. Он рекламировал Burger King, носил специальные очки от Beats by Dre. Еще у Конора есть собственные приложения для тренировок и даже приложение MacMoji. Его можно купить за 2 доллара и получить набор эмодзи в стиле Конора.
Конор не только зарабатывает. Он очень (очень!) много тратит вообще на все. Вот некоторые примеры главных трат:
🏠 Новый особняк. В 2019 году Конор купил новый дом в Ирландии. Он обошелся ему в 2 миллиона долларов.
🚗 Автомобили Lamborghini и McLaren. У Конора огромная коллекция автомобилей, которая постоянно обновляется. Есть материал, где собраны основные.
🚢 Яхта Tecnomar Lamborghini. Стоит 3,4 миллиона долларов. Выпущено только 63 модели – Конор получил 12-ю по специальному предзаказу.
⏱️ Часы Rolex Day-Date. Когда покупал, ссылался на Тупака. Точная цена неизвестна, но подобная модель стоит около 120 тысяч долларов. Конор говорит, что покупает новые часы после каждого боя.
👔 Костюмы под заказ. Dolce & Gabbana, Gucci, Louis Vuitton и Hermes – бренды, которые очень любит Конор. Перед каждым боем он показывает новый костюм.
Мы знаем и другого Конора. Выбрался из бедности, брал пример с Леброна
В детстве Конор носил с собой в школу гантели, чтобы бить ими старших ребят. Те обижали и задирали Конора, а у него не было авторитета и сил на ответ. В 12 лет Конор Макгрегор пошел в боксерский зал. Его отец пробовал себя в боях, но профессионалом не стал. Зато сделал карьеру водопроводчика – именно в этой роли он и видел Конора.
Семья Конора жила бедно. Он все время проводил в зале и на улице. Когда пришло время выбирать между работой водопроводчиком и спортом, то Конор полноценно ушел в бои. Он вспоминал в момент успеха и получения первых миллионов: «У меня не было денег. До этого я получал 188 евро в неделю от социальных пособий».
У Конора был период в карьере, когда он потерял даже денежную мотивацию. Его тренер и друг Джон Кавана рассказывал в 2017 году, что Конор может заработать аналогичные деньги на фильмах или рекламе. Тогда у него была пауза в боях – и на каждой тренировке он просто смеялся. Но Кавана прогнозировал его возвращение в спорт, потому что Конор это любит.
В 2020 году Конор признался, что немного изменил отношение к деньгам под влиянием Леброна Джеймса. «Я читал, что он тратил 1,5 миллиона долларов на себя. Приглашал диетологов, тренеров. А я ничего не тратил на себя – только был в зале. Отдавал все на машины и часы. Теперь же вкладываю их в собственное здоровье и поддержку физической формы».
Во сколько начало боя Конор – Порье на UFC 264
Где смотреть бой Конор – Порье на UFC 264