«Я ломаю лица людей за деньги». Конор одержим богатством: меряет им карьеру, копит миллиард и покупает часы после каждого боя

Конор Макгрегор и Дастин Порье проведут бой на турнире UFC 264. Мы подробно рассказывали в отдельном материале о возможном заработке Конора за этот бой. Потенциально он получит около 10 миллионов долларов – в три раза больше, чем Дастин Порье.

Перед боем Конор рассказал в интервью UFC о своем отношении к деньгам. Его цитата: «У меня есть нездоровая одержимость тратить деньги. И здоровая одержимость их зарабатывать». Каждый новый бой Конора в UFC приносит ему новые денежные рекорды.

На пресс-конференции перед боем против Порье он снова вспоминал о деньгах. Уверенно ответил на вопрос, когда станет миллиардером: «До своего 35-летия». Сейчас Конору Макгрегору 32 года. И даже другие бойцы говорят, что из-за денег у него нет необходимости в боях.

Конор назвал жену Порье мужиком, а его самого – сучкой. Пнул ногой и пообещал убить