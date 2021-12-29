Что Илон Маск будет делать дальше: колонизация Марса, чипы в головах людей, интернет по всей планете

Главная мечта Маска – колонизация Марса

SpaceX – начало огромной космической истории, которую запускает Илон Маск. В его планах есть место колонизации космоса. Пока у Маска есть две цели для этого. Первая – Луна. Вторая посложнее – Марс.

C Луной пока что достаточно обычные планы: Маск думает о строительстве исследовательских станций, но не обозначает сроки, когда они будут созданы там. Что касается Марса, то здесь предприниматель заводится сильнее:

«Марс – это ключ к разгадке многих тайн нашей системы. Марс – это промежуточная точка между нашим миром и многими другими. Мы должны задуматься о том, чтобы обустроиться на этой планете. Это не самая безопасная точка. Но она позволит нам думать масштабнее в плане освоения космоса».

Впервые планы о заселении Марса у Маска появились еще в 2013 году. Озвучил их он в 2015-м. Конкретика пошла ближе к 2017-м, когда он сказал, что планирует несколько крупных экспедиций в сторону этой планеты. В 2019-м Маск обозначил дату, когда начнется первое официальное путешествие на Марс под его руководством – 2026 год.

Этой временной точки он придерживается до сих пор. В апреле он сказал, что пока что планируются полеты на Марс исключительно только добровольцев: «Это опасное занятие, поэтому мы не можем никого заставлять. На Марс полетят только добровольцы. Веселая ли эта тема? Да, веселая. Но люди, которые отправятся в столь опасное путешествие, будут лишены массы обычных удобств. Не говоря уже о том, что многие погибнут».

Планы Маска: