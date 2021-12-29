Что Илон Маск будет делать дальше: колонизация Марса, чипы в головах людей, интернет по всей планете
«Прогресс в мире? Да, это моя главная задача. Я иду навстречу открытиям. Я хочу, чтобы человечество стремилось только вперед. Мне лишь остается стоять в стороне и подталкивать людей к этому. Совершенствование – это же здорово».
Это слова Илона Маска, который давно вышел за рамки обычных дел и думает о будущем всего человечества.
Что Маск уже сделал?
У Маска много ачивок. Но вот – главные, которыми он особенно гордится:
✅ Маск в начале своей огромной карьеры говорил, как важно людям переходить на электромобили. Сейчас его Tesla выпускает такие. На данный момент у него есть 90% акций компании, поскольку совсем недавно он продал 10% от общей доли за 13 млрд долларов.
✅ «Человечество должно привыкнуть к поиску нескольких путей решения проблем. Это касается и энергии. Ресурсы на нашей планете не бесконечные. Поэтому важно искать альтернативный источник энергии, который способен обеспечить комфортную работу людей». Маск основал SolarCity, которая занимается установкой солнечных энергосистем.
✅ Neuralink – научно-исследовательская нейротехнологическая компания, созданная Маском. Занимается, грубо говоря, производством протезов.
✅ SpaceX. Многоразовые ракеты, которые предлагают более дешевую доставку грузов.
✅ Первый продумал систему поиска людей по местоположению. Сейчас она есть во всех смартфонах.
Главная мечта Маска – колонизация Марса
SpaceX – начало огромной космической истории, которую запускает Илон Маск. В его планах есть место колонизации космоса. Пока у Маска есть две цели для этого. Первая – Луна. Вторая посложнее – Марс.
C Луной пока что достаточно обычные планы: Маск думает о строительстве исследовательских станций, но не обозначает сроки, когда они будут созданы там. Что касается Марса, то здесь предприниматель заводится сильнее:
«Марс – это ключ к разгадке многих тайн нашей системы. Марс – это промежуточная точка между нашим миром и многими другими. Мы должны задуматься о том, чтобы обустроиться на этой планете. Это не самая безопасная точка. Но она позволит нам думать масштабнее в плане освоения космоса».
Впервые планы о заселении Марса у Маска появились еще в 2013 году. Озвучил их он в 2015-м. Конкретика пошла ближе к 2017-м, когда он сказал, что планирует несколько крупных экспедиций в сторону этой планеты. В 2019-м Маск обозначил дату, когда начнется первое официальное путешествие на Марс под его руководством – 2026 год.
Этой временной точки он придерживается до сих пор. В апреле он сказал, что пока что планируются полеты на Марс исключительно только добровольцев: «Это опасное занятие, поэтому мы не можем никого заставлять. На Марс полетят только добровольцы. Веселая ли эта тема? Да, веселая. Но люди, которые отправятся в столь опасное путешествие, будут лишены массы обычных удобств. Не говоря уже о том, что многие погибнут».
Планы Маска:
- В течение 5-10 лет доставить людей на Марс.
- Несколько лет на изучение, обучение других космонавтов, строительство новых кораблей и решение проблем, возникших при первом полете.
- К 2050 году Маск запланировал путешествие миллиона людей на Марс. Но для этого нужно более тысячи звездолетов больших размеров.
Пока что он занят проектированием и созданием ракеты SpaceX Starship. Это самый современный космический корабль из всех запланированных. Вся проблема заключается в отсутствии лицензии на орбитальные полеты. Маск планировал получить ее к Новому году, но некоторые технические неточности устройства не позволили ему это сделать. Теперь оценочная комиссия, по вердикту которой Starship получит лицензию, соберется только в марте.
Для дальнейшей раскрутки этой экспедиции Маск планирует потратить все деньги, чтобы: а) Обеспечить безопасность людей; б) Не зависеть от Центра международного управления полетами. Плюс он хочет провозгласить Марс планетой, которая не зависит от Земли.
Маск считает, что машины и люди могут воссоединиться в одном организме
Neuralink занимается не только производством протезов, но и изучением взаимодействия человеческого мозга и машины. В 2018-м году The Guardian опубликовал материал про пять идей и будущих разработок Маска. В список вошел чип, вживляемый в мозг человека.
Маск давно считал, что люди должны быть «немного киборгами», чтобы продолжать развитие. Его чип, разработкой которого занимается Neuralink, поможет в осуществлении этой задачи. По планам Маска, благодаря этой технологии люди действительно могут стать лучше. Чип должен ускорять работу мозгf, улучшать память и помогать людям бороться с заболеваниями. Например, с деменцией или с болезнью Альцгеймера.
Маск планирует запуск технологии в 2022 году.
Другие планы Маска
Фантазий много, но об этих двух Маск много говорит в последнее время:
1. Создание поезда, который способен преодолевать большие расстояния на скорости 700 миль/ч. Самое главное – движение должно быть под землей.
2. Запуск собственного интернете по всему миру со скоростью 80 Мбит/с.
«Для меня это важный проект, поскольку это должно дать человечеству возможность быть на связи всегда. Это не просто так, чтобы люди сидели в соцсетях в любой точке планеты. Это жизненно важная необходимость. Допустим, если кому-то стало плохо – у вас есть всегда возможность позвать помощь».