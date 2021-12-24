Зачем в космос летит телескоп «Джеймс Уэбб», который создавался 25 лет. Почему он так важен? Куда летит? Мы правда узнаем новое про внеземную жизнь?

За 31 год работы «Хаббл» передал больше 150 ТБ (терабайт) информации. Ученые решили заменить его на новый аппарат с большими возможностями в плане визуализации отдаленных от Земли уголков галактики и вселенной. «Хаббл» выйдет из строя и, возможно, сгорит в атмосфере Земли. Его заменит «Джеймс Уэбб».

На самом деле «Джеймс Уэбб» – это проект, который ученые готовили не один десяток лет. Первые планы появились еще в 1989 году. Полноценные работы начались в 1997-м. А первый запуск ученые запланировали еще на 2007 год. Но тогда он сорвался. В дальнейшем NASA около 20 раз срывала запуск «Джеймса Уэбба».

По мере срывов запуска менялась и цена проекта. Ученые добивали телескоп новыми деталями и технологиями, делая его дороже. Первоначальная стоимость «Джеймса Уэбба» составляла чуть более 500 млн долларов. Сейчас ценник вырос до 10 млрд долларов.

Почему так дорого? NASA создала аппарат для масштабных миссий. На официальном сайте компании перечислены такие:

Поиск древнейших галактик или объектов, образовавшихся после Большого Взрыва.

Определение путей эволюции галактик.

Наблюдение за изменением звезд: от первых стадий до формирований вокруг них планетарных систем.

Определение физических и химических свойств звездных систем.

Это были побочные миссии, на которые ориентирован основной рабочий процесс «Джеймса Уэбба». Но NASA обозначила две важнейшие задачи перед телескопом. Первая – определение процессов зарождения вселенной. Вторая – поиск жизни на других планетах.

Из чего состоит «Джеймс Уэбб»? И как он будет двигаться?

Вот компьютезированное изображение «Джеймса Уэбба»: