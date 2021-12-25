NASA запустило в космос телескоп «Джеймс Уэбб»

Запуск планировался на 24 декабря, но сместился на день из-за погодных условий. Ракета «Ариан-5» с телескопом «Джеймс Уэбб» на борту взлетела с космодрома во Французской Гвиане в Южной Америке.

Зачем в космос летит телескоп «Джеймс Уэбб», который создавался 25 лет. Почему он так важен? Куда летит? Мы правда узнаем новое про внеземную жизнь?

Ракета выведет телескоп на курс к точке Лагранжа L2. Расстояние от Земли составляет 1,5 миллиона километров. Срок прохождения – около месяца.

«Джеймс Уэбб» заменит телескоп «Хаббл». Стоимость проекта оценивается в 10 миллиардов долларов, а его запуск планировался на 2007 год.