Джеймс Уэбб

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Космический телескоп, орбитальная инфракрасная обсерватория
Дата запуска
25 декабря 2021 г.
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Телескоп «Джеймс Уэбб» раскрыл основное зеркало спустя две недели после запуска
#Джеймс Уэбб
Разное
NASA запустило в космос телескоп «Джеймс Уэбб»
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Материалы
Телескоп «Джеймс Уэбб» показал прошлое на 13 миллиардов лет назад – как это возможно
#Джеймс Уэбб
Чем «Джеймс Уэбб» отличается от других телескопов – сравните качество фото, которые они делают в космосе
#Джеймс Уэбб
Зачем в космос летит телескоп «Джеймс Уэбб», который создавался 25 лет. Почему он так важен? Куда летит? Мы правда узнаем новое про внеземную жизнь?
#Джеймс Уэбб
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