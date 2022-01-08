Телескоп «Джеймс Уэбб» раскрыл основное зеркало спустя две недели после запуска

«Джеймс Уэбб» – телескоп NASA, запущенный для изучения вселенной и поиска внеземной формы жизни. Организация создавала его 25 лет и потратила 10 млрд долларов на разработку.

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Зачем в космос летит телескоп «Джеймс Уэбб», который создавался 25 лет. Почему он так важен? Куда летит? Мы правда узнаем новое про внеземную жизнь?

NASA запустило его 25 декабря. Спустя две недели после запуска «Джеймс Уэбб» раскрыл основное зеркало. Следующий этап наступит, когда телескоп долетит до точки Лагранжа L2 (находится в 1,5 млн км от Земли). До начала работ «Джеймса Уэбба» остается пять месяцев.