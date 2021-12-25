Джеймс Уэбб

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Космический телескоп, орбитальная инфракрасная обсерватория
Дата запуска
25 декабря 2021 г.
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Телескоп «Джеймс Уэбб» показал прошлое на 13 миллиардов лет назад – как это возможно
#Джеймс Уэбб
Чем «Джеймс Уэбб» отличается от других телескопов – сравните качество фото, которые они делают в космосе
#Джеймс Уэбб
Зачем в космос летит телескоп «Джеймс Уэбб», который создавался 25 лет. Почему он так важен? Куда летит? Мы правда узнаем новое про внеземную жизнь?
#Джеймс Уэбб