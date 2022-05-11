Чем «Джеймс Уэбб» отличается от других телескопов – сравните качество фото, которые они делают в космосе

«Джеймс Уэбб» запущен в декабре 2022 года. Он будет работать в полутора миллионах километров от Земли. На него потратили больше десяти миллиардов долларов, а процесс создания занял 25 лет.

Это один из самых амбициозных проектов NASA, который должен заменить «Хаббл», работающий уже больше 30 лет. Его главная задача – изучение процессов, которые происходили во Вселенной на ранних этапах формирования.

Хотя после запуска прошло больше четырех месяцев, «Уэбб» все еще не начал полноценную работу. NASA предупреждало об этом, объясняя сроки сложным устройством телескопа. Главное зеркало «Джеймса Уэбба» состоит из 18 отдельных сегментов, которые должны работать как единая оптическая поверхность. Настройка элементов занимает больше времени, чем у других телескопов.

Старт полноценной работы начнется в июле 2022 года. Ученым остался последний этап подготовки – «ввод в эксплуатацию научных инструментов». Во время него активируют спектрометры и еще одну камеру.