Телескоп «Джеймс Уэбб» показал прошлое на 13 миллиардов лет назад – как это возможно
NASA опубликовало первое научное фото телескопа «Джеймс Уэбб». Ученые шли к этому больше 25 лет, специально под это событие Белый дом организовал совместную с NASA пресс-конференцию, а о новости объявил Джо Байден. Рассказываем главное о снимке.
Через фото NASA мы смотрим в зарождение Вселенной
На снимке показан крохотный фрагмент Вселенной, названный SMACS 0723. Масштаб этого участка на небе можно сравнить с размером песчинки, которую человек держит на вытянутой руке. И даже при таких, казалось бы, крохотных размерах SMACS 0723 вмещает тысячи галактик – древнейших во Вселенной.
«Мы смотрим в прошлое на 13 миллиардов лет, – говорит глава NASA Билл Нельсон. – Свет перемещается со скоростью 186 000 миль в секунду, и тот свет, который вы видите на одном из этих крохотных пятнышек, движется уже более 13 миллиардов лет». Учитывая, что Вселенной около 13,8 миллиарда лет, то мы и вовсе смотрим «практически в самое начало», добавил он.
«Джеймс Уэбб» представляет собой инфракрасную обсерваторию. С помощью волн разного диапазона он фиксирует изображения, которые потом складываются в единую композицию – так получается снимок. Его отличие от других телескопов в том, что «Уэбб» достигает такой глубины в инфракрасном диапазоне, какой не достигал даже «Хаббл». Поэтому он может «рассмотреть» такие объекты, которые раньше людям рассмотреть не удавалось.
Свет всегда доходит до человека с задержкой – но обычно мы этого не замечаем
Человеческий глаз работает как призма, воспринимающая отражение света от предметов. А так как свету всегда нужно время, чтобы дойти до человеческого глаза, то формально все объекты, которые мы наблюдаем, мы видим с задержкой.
В повседневной жизни мы этого не замечаем, поскольку бытовые объекты находятся достаточно близко, но при взгляде на другие галактики речь идет о расстоянии в миллионы километров – и мы всегда смотрим в далекое прошлое. А в случае со снимком NASA – в очень-очень далекое.
«Древнейший зафиксированный свет в истории. Более 13 миллиардов – повторю: 13 миллиардов – лет назад. Это сложно даже просто представить», – сказал президент США Джо Байден на пресс-конференции.
Это не единственный снимок «Джеймса Уэбба» – NASA покажет и другие
Всего в первый пакет научных снимков вошло пять фотографий. Их значимость для NASA подчеркивает то, что содержание держали в секрете до последнего момента, хотя обычно журналистам заранее показывают снимки.
Известны только участки, которые покажут на снимках:
- Туманность Киля – одна из самых больших и ярких туманностей на звездном небе, в одноименном созвездии Киль;
- WASP-96 b – гигантская планета, состоящая из газа, находящаяся примерно в 1150 световых годах от Земли.
- Туманность Южное кольцо – расширяющееся облако газа вокруг умирающей звезды;
- Квинтет Стефана – первая компактная группа галактик, открытая еще в 1787 году. Четыре из пяти галактик находятся в постоянном взаимодействии – «космическом танце».
Билл Нельсон утверждает, что телескоп настолько точен, что сможет рассмотреть даже планеты – и не только планеты, но и химический состав их атмосфер. А на основе этого можно сделать выводы об их пригодности для жизни.