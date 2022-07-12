Через фото NASA мы смотрим в зарождение Вселенной

На снимке показан крохотный фрагмент Вселенной, названный SMACS 0723. Масштаб этого участка на небе можно сравнить с размером песчинки, которую человек держит на вытянутой руке. И даже при таких, казалось бы, крохотных размерах SMACS 0723 вмещает тысячи галактик – древнейших во Вселенной.

«Мы смотрим в прошлое на 13 миллиардов лет, – говорит глава NASA Билл Нельсон. – Свет перемещается со скоростью 186 000 миль в секунду, и тот свет, который вы видите на одном из этих крохотных пятнышек, движется уже более 13 миллиардов лет». Учитывая, что Вселенной около 13,8 миллиарда лет, то мы и вовсе смотрим «практически в самое начало», добавил он.

«Джеймс Уэбб» представляет собой инфракрасную обсерваторию. С помощью волн разного диапазона он фиксирует изображения, которые потом складываются в единую композицию – так получается снимок. Его отличие от других телескопов в том, что «Уэбб» достигает такой глубины в инфракрасном диапазоне, какой не достигал даже «Хаббл». Поэтому он может «рассмотреть» такие объекты, которые раньше людям рассмотреть не удавалось.