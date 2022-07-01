Зачем строить в космосе гигантский щит из пузырей – ученые MIT уверены: это остановит глобальное потепление

«Если изменение климата уже зашло слишком далеко, то какие могут быть экстренные решения?» Таким вопросом задались ученые из Массачусетского технологического института (MIT) и предложили неожиданное решение – гигантский щит из пузырей, отражающий солнечную радиацию.

Главная идея солнечной инженерии – охладить Землю

Если сокращение выбросов и внедрение электрокаров – это уже привычные методы борьбы с изменением климата, то солнечная инженерия по-прежнему остается спорной темой. Его основная идея – отразить солнечный свет от Земли и охладить ее поверхность. Именно к таким методам относится Space Bubble от MIT.

Хотя идея может показаться фантастической, примеры эффектов с охлаждением встречаются и в природе. После крупных извержений вулканов температура Земли замирала или даже понижалась из-за тонн диоксида серы, выброшенных в атмосферу и поглощающих солнечную радиацию.