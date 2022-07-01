Зачем строить в космосе гигантский щит из пузырей – ученые MIT уверены: это остановит глобальное потепление
«Если изменение климата уже зашло слишком далеко, то какие могут быть экстренные решения?» Таким вопросом задались ученые из Массачусетского технологического института (MIT) и предложили неожиданное решение – гигантский щит из пузырей, отражающий солнечную радиацию.
Главная идея солнечной инженерии – охладить Землю
Если сокращение выбросов и внедрение электрокаров – это уже привычные методы борьбы с изменением климата, то солнечная инженерия по-прежнему остается спорной темой. Его основная идея – отразить солнечный свет от Земли и охладить ее поверхность. Именно к таким методам относится Space Bubble от MIT.
Хотя идея может показаться фантастической, примеры эффектов с охлаждением встречаются и в природе. После крупных извержений вулканов температура Земли замирала или даже понижалась из-за тонн диоксида серы, выброшенных в атмосферу и поглощающих солнечную радиацию.
Схожий эффект можно создать и искусственно – например, распылив в атмосфере отражающие частицы. Проблема в том, что контролировать последствия будет крайне сложно. Большинство методов солнечной инженерии слишком рискованны из-за того, что они необратимы и связаны с биосферой. Именно в этом главное отличие Space Bubble от них.
Пузыри можно создавать прямо в космосе – это безопаснее для Земли
Чтобы снизить риски для биосферы, ученые из MIT предложили развернуть проект прямо в космосе. Щит размером с Бразилию разместят в точке Лагранжа 1, где гравитационное притяжение Земли и Солнца уравновешивается.
Его площади хватит, чтобы отразить 1,8% радиации – этого достаточно, чтобы остановить глобальное потепление. И нет, в космос не нужно запускать уже развернутый щит – создать пузыри можно на месте из расплавленного кремния или ионных жидкостей, усиленных графеном.
MIT уже успешно протестовал создание пузырей в условиях, приближенных к космическим. Если со щитом начнутся проблемы, то его можно легко разрушить, лопнув пузыри.
Значит ли это, что можно отказаться от снижения выбросов?
Нет. Ученые и вовсе опасаются, что Space Bubbles несет «моральную опасность». Если проект станет успешным, то он может привести к смягчению зеленой политики – а это совсем не то, чего добиваются ученые.
Пока Space Bubbles остается только одним из проектов борьбы с изменением климата. Среди других идей – выкачивание углекислого газа из атмосферы, покраска крыш домов в белый, осветление облаков.