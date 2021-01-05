Энергия из солнца, экологичный автобус. Как любительский клуб из угольного города становится первым «климатически нейтральным»

«Айнтрахт» из Пайца играет в любительский футбол. Пайц – немецкий город с населением не более 4400 человек и часть Лужицкой области, где идет активная добыча и переработка угля. В восьми километрах от Пайца – коммуна Йеншвальде, где есть угольный карьер и угольная электростанция.

Часть электричества в Германии вырабатывается при помощи самого загрязняющего вида – бурого угля. «Когда ветер идет с северо-востока, то дует прямо на нас с электростанции», – говорит председатель «Айнтрахта» Себастьян Бубнер.

В Германии принят закон об отказе от угля к 2038 году, по нему использование угля для производства энергии может прекратиться к 2035-му, прекращающие работу до 2030 года электростанции получат компенсацию. В декабре 2018-го в стране закрылась последняя шахта для добычи каменного угля.

Отказ от угля ведет к ухудшению ситуации с безработицей и миграцией в Лужицком районе, так что «Айнтрахт» хочет противодействовать этому заранее. У клуба есть план – стать климатически нейтральными к 2023 году. За попытки уже выдаются награды от властей.