Энергия из солнца, экологичный автобус. Как любительский клуб из угольного города становится первым «климатически нейтральным»
«Айнтрахт» из Пайца играет в любительский футбол. Пайц – немецкий город с населением не более 4400 человек и часть Лужицкой области, где идет активная добыча и переработка угля. В восьми километрах от Пайца – коммуна Йеншвальде, где есть угольный карьер и угольная электростанция.
Часть электричества в Германии вырабатывается при помощи самого загрязняющего вида – бурого угля. «Когда ветер идет с северо-востока, то дует прямо на нас с электростанции», – говорит председатель «Айнтрахта» Себастьян Бубнер.
В Германии принят закон об отказе от угля к 2038 году, по нему использование угля для производства энергии может прекратиться к 2035-му, прекращающие работу до 2030 года электростанции получат компенсацию. В декабре 2018-го в стране закрылась последняя шахта для добычи каменного угля.
Отказ от угля ведет к ухудшению ситуации с безработицей и миграцией в Лужицком районе, так что «Айнтрахт» хочет противодействовать этому заранее. У клуба есть план – стать климатически нейтральными к 2023 году. За попытки уже выдаются награды от властей.
Чем занимается «Айнтрахт» помимо футбола:
🍀 На крыше помещений клуба установлена фотоэлектрическая система (PV), с ее помощью можно отслеживать различные выбросы. Клуб оценивает уровень потребления и экономии, включая поездки. Подсчитано: выбросы углекислого газа составили 25 тонн в год, а за счет PV-системы сэкономлено 12,5 тонны. Причем частично идет подача энергии и на электростанцию в Пайце. Есть планы расширить сеть в 2021 году.
За это клуб может в январе 2021-го получить премию в 10 тысяч евро за социальные достижения в спортивном секторе от немецкой олимпийской конфедерации.
PV-системы основаны на использовании панелей, преобразующих солнечный свет в электричество, а на автономных станциях аккумуляторы накапливают электроэнергию для использования в темное время суток. По мнению аналитической компании BNEF, к 2050 году 50% мирового энергопортфеля займут ветряная и солнечная энергетика, а произойдет это благодаря удешевлению технологий хранения энергии.
🍀 Клуб также занялся высадкой деревьев, чтобы компенсировать выбросы. Он подал заявку на проведение весной кампании «Зеленый Пайц – от пасхальных яиц до нейтрализации выбросов углекислого газа».
🍀 Еще один шаг – покупка клубного автобуса, снижающего выбросы. Задача – быть максимально экологичными во время поездок на гостевые игры. Кстати, поздравлять с Рождеством спонсоров клуб ездил тоже на экологичной машине, предоставленной одним из них.
🍀 Другая цель – создать систему прожекторов, которая была бы полностью светодиодной и потребляла бы мало электроэнергии.
🍀 Клуб намерен обучать сотрудников экономить выбросы дома, а еще – привлекать детей, чтобы избежать их оттока из региона, который нужно сделать пригодным и привлекательным для жизни. «Айнтрахт» хочет помочь Лужицкому району избавиться от репутации загрязнителя.
🍀 Пропаганда здорового образа жизни – тоже часть политики «Айнтрахта». «Бундеслига снова стартует?! Мы тоже были бы готовы, даже несмотря на снегопад. Выходи на поле!» – призывает клубный инстаграм и перечисляет, почему такой футбол – не просто развлечение: еще профилактика здоровья и развитие ума, личности и много чего еще.
Пока что цель «Айнтрахта» – стать первым климатически нейтральным клубом в Германии. К изменениям, связанным с использованием угля, он готовится совсем заранее.