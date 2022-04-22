Google выпустил дудл в честь Дня Земли, посвятив его изменению климата: таяние ледников, обесцвечивание рифов и вымирание лесов

Google в честь Дня Земли поместила на домашнюю страницу дудлы, отражающие изменение климата. Компания регулярно заменяет свой логотип в честь памятных дат и праздников. Но обычно вместо него появляется анимация от Google или игра – нынешний же дудл стилистически отличается от других.

На стартовой странице в течение дня будут меняться таймлапсы четырех локаций, иллюстрирующих проблемы экологии. По ссылкам можно просмотреть таймлапс в Google Earth.

Гора Килиманджаро (Танзания) – с 1986 до 2020.

Высочайшая гора Африки потеряла больше 80% ледяного покрытия с начала XX по начало XXI века. Причиной ученые считают глобальное потепление. Они прогнозировали полное исчезновение льда уже к 2022 году, но пока он еще сохранятся.