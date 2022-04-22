Google выпустил дудл в честь Дня Земли, посвятив его изменению климата: таяние ледников, обесцвечивание рифов и вымирание лесов
Google в честь Дня Земли поместила на домашнюю страницу дудлы, отражающие изменение климата. Компания регулярно заменяет свой логотип в честь памятных дат и праздников. Но обычно вместо него появляется анимация от Google или игра – нынешний же дудл стилистически отличается от других.
На стартовой странице в течение дня будут меняться таймлапсы четырех локаций, иллюстрирующих проблемы экологии. По ссылкам можно просмотреть таймлапс в Google Earth.
Гора Килиманджаро (Танзания) – с 1986 до 2020.
Высочайшая гора Африки потеряла больше 80% ледяного покрытия с начала XX по начало XXI века. Причиной ученые считают глобальное потепление. Они прогнозировали полное исчезновение льда уже к 2022 году, но пока он еще сохранятся.
Сермерсоок (Гренландия) – с 2000 до 2020.
Гренландский ледяной щит – второй по размеру после Антарктического. Он занимает площадь больше 1,8 миллиона квадратных километров, но из-за изменения климата активно тает. В 2019 году он потерял больше 500 миллиардов тонн воды, превзойдя рекорд 2012 года (464 миллиарда тонн).
Google показал таяние в провинции Сермерсоок – второй по площади в Гренландии.
Большой барьерный риф (Австралия) – с марта по май 2016 года
Это крупнейший коралловый риф. Он протянулся на 2300 километров, его площадь больше Великобритании. Одна из основных угроз рифу – обесцвечивание из-за глобального потепления. При повышении температуры водоросли, населяющие полипы, умирают, а коралл теряет окраску. Без водорослей он становится уязвимым и вымирают.
Если остальные таймлапсы показывают промежуток в десятилетия, то у этого период составил только два месяца. За этот период коралл обесцветился.
Лес Гарц (Германия) – с 1995 по 2020 год
Национальный парк в Германии, занимающий больше 2000 квадратных километров. Сейчас лес преимущественно хвойный, но исторически он был смешанным. Из-за вырубки его засадили быстрорастущими елями, а те теперь слабеют из-за бури и засухи, что приводит к их поеданию насекомыми-вредителями.