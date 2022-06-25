Какой объект ближе всех подлетал к Солнцу – и реально ли вообще долететь до него
В Солнечной системе восемь официально признанных планет. Самая ближняя к Солнцу – Меркурий, расстояние – 57,91 млн км. Земля располагается на третьем месте по удаленности от Солнца (почти 150 млн км). И с момента первого запуска устройств в космос люди основательно изучают Солнце – не только с Земли, но и пытаются приблизиться к нему.
Когда человечество приближалось к Солнцу особенно близко
Человечество запускало достаточно миссий, которые предполагали изучение Солнца. Но во многих из них эта задача входила в список второстепенных. И все же люди почти в течение всей истории изучения космоса обращали внимание на активность Солнца и ее влияние на Землю. А бывший руководитель NASA Майкл Гриффн рассказывал:
«На самом деле ни одна миссия, запланированная нами, не была поставлена без задачи узнать о Солнце как можно больше. Это уникальный источник энергии и звезда, которая дает жизнь нашей планете. Мы, как и все наши партнеры, долго изучаем Солнце. У него масса секретов, и люди всегда мечтали о приближении к нему».
Первая максимально близкая дистанция до Солнца была установлена при запуске станции «Маринер-10» от NASA. Но «Маринер-10» была ориентирована в первую очередь на сближение с Меркурием (задержалась в 320 км от поверхности), а не на изучение Солнца. Несмотря на это, NASA получило данные о солнечных ветрах и их влияние на планету.
Второе сближение с Солнцем произошло после запуска станции «Гелиос-2». В 1976 году она подлетела к Солнцу на раcстояние в 42,73 млн км. Дальнейшее приближение было невозможно из-за слабой прочности материалов в сравнении с температурами Солнца.
Рекорд произошел уже в нашем веке. В 2018 году NASA запустило зонд Parker Solar Probe, главной и единственной задачей которого было «прикосновение» к Солнцу. Он будет работать до 2025 года и с каждым годом приближаться к звезде все ближе и ближе. На данный момент максимально расстояние от Солнца до него составляло всего 8,5 млн км (это случилось в 2021 году). Ученые из NASA планируют уменьшить это расстояние до 6,5 млн км.
Что такое Parker Solar Probe
Проект зонда, изучающего Солнце, был задуман еще в середине шестидесятых. Но человечеству понадобилось более 60 лет для детального планирования и запуска миссии (разумеется, на это в том числе повлияло и развитие технологий). 12 августа 2018 году NASA запустило его из Флориды.
Главные задачи ParkerSolar Probe, размещенные на официальном сайте NASA:
- Планомерное ежегодное приближение к Солнцу;
- Изучение явления солнечных ветров;
- Получить данные о солнечной энергии;
- Изучить вспышки на поверхности Солнца.
Главной проблемой при запуске подобного зонда в прошлом веке была невозможность решить температурный вопрос, спровоцированный Солнцем. Но инженеры из NASA придумали, как защитить Parker Solar Probe от излучения и жары. Сейчас зонд защищен щитом из углеродного композита толщиной около 12 см. Он позволяет зонду выдерживать температуры, достигающие почти 1377 градусов по Цельсию. Parker Solar Probe оснащен четырьмя комплектами инструментов, предназначенных для изучения магнитных полей, плазмы, энергетических частиц и для получения изображений солнечного ветра.
Главное достижение Parker Solar Probe прямо сейчас – приближение к Солнцу на расстояние в 8,5 млн км. Чтобы преодолеть притяжение в этой точке зонд развил скорость, составляющую 0,064% от скорости света. Последний отчет NASA о состоянии Parker Solar Probe появился 2 июня. Тогда ведомство сообщило, что зонд, установив рекорд по сближению с Солнцем, находится в отличном состоянии. И на это не повлиял даже резкий выброс солнечной энергии, который задел его корпус.
Реально ли вообще когда-нибудь человечеству приблизиться к Солнцу
Сейчас – скорее нет, чем да. И на это есть несколько причин.
1. Температура. Никто на Земле не выдержит экстремально высоких температур на поверхности Солнца. Инженер NASA Ральф МакНатт, занимающийся подготовкой амуниции для астронавтов, сказал, что на данный момент ни один из существующих в мире скафандров не предназначен для дальних путешествий в космосе. Стандартный скафандр позволяет космонавтам чувствовать себя относительно комфортно при температуре в 120 градусов по Цельсию. На Солнце (точнее, на верхних слоях) температура составляет 5500 градусов.
2. Отсутствие твердой поверхности. У Солнца нет почвы, скал. Это гигантская площадь, покрытая раскаленным веществом.
3. Физика. И здесь есть объяснение от сайта NASA. Земля движется вокруг Солнца. И если спроецировать это движение на поверхность, то у него будет боковое направление. Поэтому для того чтобы добраться до Солнца, нужно отменить этот боковой крен (то есть уменьшить скорость на 85 тысяч км/ч). Кстати, так движется Parker Solar Probe, который сбрасывал скорость с помощью орбиты Венеры. Самое интересное, что благодаря орбите Солнца и движению по ней Parker Solar Probe в ходе своей миссии разовьет скорость до почти что 700 тысяч км/ч, что сделает его самым быстрым устройством, которое когда-либо создал человек.
Поэтому люди на ближайшее будущее ставят для себя задачу изучение ближайших планет, полет к ним и, возможно, колонизацию. Главная цель пока – Марс. И вот сравнение: чтобы добраться до Солнца один челнок с космонавтами потратит в 55 раз больше энергии, чем для полета на Марс.