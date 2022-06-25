Какой объект ближе всех подлетал к Солнцу – и реально ли вообще долететь до него

Когда человечество приближалось к Солнцу особенно близко

Человечество запускало достаточно миссий, которые предполагали изучение Солнца. Но во многих из них эта задача входила в список второстепенных. И все же люди почти в течение всей истории изучения космоса обращали внимание на активность Солнца и ее влияние на Землю. А бывший руководитель NASA Майкл Гриффн рассказывал:

«На самом деле ни одна миссия, запланированная нами, не была поставлена без задачи узнать о Солнце как можно больше. Это уникальный источник энергии и звезда, которая дает жизнь нашей планете. Мы, как и все наши партнеры, долго изучаем Солнце. У него масса секретов, и люди всегда мечтали о приближении к нему».

Первая максимально близкая дистанция до Солнца была установлена при запуске станции «Маринер-10» от NASA. Но «Маринер-10» была ориентирована в первую очередь на сближение с Меркурием (задержалась в 320 км от поверхности), а не на изучение Солнца. Несмотря на это, NASA получило данные о солнечных ветрах и их влияние на планету.

Второе сближение с Солнцем произошло после запуска станции «Гелиос-2». В 1976 году она подлетела к Солнцу на раcстояние в 42,73 млн км. Дальнейшее приближение было невозможно из-за слабой прочности материалов в сравнении с температурами Солнца.

Рекорд произошел уже в нашем веке. В 2018 году NASA запустило зонд Parker Solar Probe, главной и единственной задачей которого было «прикосновение» к Солнцу. Он будет работать до 2025 года и с каждым годом приближаться к звезде все ближе и ближе. На данный момент максимально расстояние от Солнца до него составляло всего 8,5 млн км (это случилось в 2021 году). Ученые из NASA планируют уменьшить это расстояние до 6,5 млн км.