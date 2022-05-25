Сколько зарабатывают космонавты

Сколько получают космонавты в России в 2022 году

В 2019-м «Известия» исследовали ситуацию с зарплатами у космонавтов в России. Они складывались из суммы оклада и надбавок (выслуга лет + полеты в космос). Роскосмос в тот момент не раскрывал зарплаты космонавтов. Советник главы Центра подготовки космонавтов Сергей Залетин публично объяснял, что они получают примерно от 110 до 300 тысяч рублей.

Уже в апреле 2021 года пошли новости о том, сколько теперь зарабатывают космонавты в России. Тогда их ждало повышение зарплат – об этом рассказывал заместитель гендиректора «Роскосмоса» по экономике и финансам Максим Овчинников. Весной 2021 года по зарплате космонавты делились на тех, кто летал и еще не летал в космос (члены отряда + кандидаты).

Какие общие зарплаты космонавтов существуют в России с 2021 года:

Опытные космонавты: повышение на 50%, зарплата – около 500 тысяч рублей; Кандидаты в космонавты: повышение на 70%, зарплата – около 300 тысяч рублей.

Часть этой суммы всегда составлял оклад космонавтов. О его повышении были отдельные подробности в правительственных сообщениях. Летом 2021 года на это пошли дополнительные средства – сразу 127,4 миллиона рублей. По обычному окладу в официальных документах космонавты подразделяются на четыре типа. Для каждого – свое повышение оклада.