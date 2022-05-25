Сколько зарабатывают космонавты
В России насчитывается 25 действующих космонавтов из отряда Роскосмоса. Там же есть еще четверо, которые пока остаются кандидатами в космонавты. Они зачислены в отряд весной 2021 года. Из действующих космонавтов больше всех полетов совершили Олег Кононенко и Антон Шкаплеров (по 4). Шкаплеров был командиром экипажа со съемочной бригадой фильма «Вызов».
Сколько получают космонавты в России в 2022 году
В 2019-м «Известия» исследовали ситуацию с зарплатами у космонавтов в России. Они складывались из суммы оклада и надбавок (выслуга лет + полеты в космос). Роскосмос в тот момент не раскрывал зарплаты космонавтов. Советник главы Центра подготовки космонавтов Сергей Залетин публично объяснял, что они получают примерно от 110 до 300 тысяч рублей.
Уже в апреле 2021 года пошли новости о том, сколько теперь зарабатывают космонавты в России. Тогда их ждало повышение зарплат – об этом рассказывал заместитель гендиректора «Роскосмоса» по экономике и финансам Максим Овчинников. Весной 2021 года по зарплате космонавты делились на тех, кто летал и еще не летал в космос (члены отряда + кандидаты).
Какие общие зарплаты космонавтов существуют в России с 2021 года:
- Опытные космонавты: повышение на 50%, зарплата – около 500 тысяч рублей;
- Кандидаты в космонавты: повышение на 70%, зарплата – около 300 тысяч рублей.
Часть этой суммы всегда составлял оклад космонавтов. О его повышении были отдельные подробности в правительственных сообщениях. Летом 2021 года на это пошли дополнительные средства – сразу 127,4 миллиона рублей. По обычному окладу в официальных документах космонавты подразделяются на четыре типа. Для каждого – свое повышение оклада.
Сколько составляет обычная зарплата космонавтов в России без надбавок:
- Кандидаты в космонавты: было – 60,9 тысяч рублей, стало – 129,5 тыс;
- Космонавты: было – 63,8 тыс, стало – 135,8 тыс;
- Космонавты с полетом в космос: было – 69,6 тыс, стало – 139,2 тыс;
- Инструкторы-космонавты: было – 88,4 тыс, стало – 165,9 тыс.
Поднятие зарплат космонавтов из 2021-го стало результатом их обращения. Еще в феврале они пожаловались на работу Центра подготовки космонавтов. «Интерфакс» тогда писал со ссылкой на «Московский комсомолец», что у космонавтов было несколько претензий: снижение качества подготовки, излишняя бюрократизация, разница в зарплатах между ними и руководством Центра.
Тогда же они просили Дмитрия Рогозина, чтобы «Роскосмос» взял их в прямое подчинение. Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин во время встречи с космонавтами был недоволен разницей в зарплатах на предприятиях организации. Когда же он узнал о зарплатах астронавтов в NASA и Европейском космическом агентстве, то возмутился еще серьезнее.
Здесь же нужно учитывать, что расценки за работу на МКС и нахождение в космосе для российских космонавтов намного выше. В NASA зарплата от этого не зависит, в России – повышается. В 2019 году максимальная ставка для космонавта из России превышала 1,5 миллиона рублей в месяц. Такая зарплата формировалась при условии совершения им космического полета.
В 2022 году не было данных о повышении зарплат космонавтов в России. Деньги российских космонавтов по-прежнему меньше, чем в Европе и США. На ситуации сказывается и различный подход к зарплатам. Так, астронавты NASA подразделяются по миссиям и конкретным задачам – именно от этого зависит их итоговая зарплата в год или за конкретный месяц.
Сколько получают астронавты NASA и Европейского космического агентства в 2022 году
Средняя зарплата астронавтов NASA (США) в 2022 году составляет 8400 долларов в месяц. Классификация зарплат выстраивается по пяти категориям GS. Большинство астронавтов NASA привязаны к ступеням GS-12 и GS-13. NASA пишет: «В настоящее время зарплата GS-12 начинается с 65 тысяч долларов в год, а астронавт GS-13 может зарабатывать до 100 тысяч долларов в год».
По карьере можно и прогрессировать. Минимальный уровень – GS-11, максимальный – GS-15. На нем астронавт может зарабатывать до 160 тысяч долларов в год (мы округляем данные). Астронавты NASA распределяются по уровням из-за конкретных задач и собственного опыта. В 2019 году их зарплата была в 13 раз выше, чем у космонавтов в России. Сейчас разница меньше.
Зарплата в Европейском космическом агентстве рассчитывается по категориям А2-А4. При поступлении в корпус астронавтов ЕКА новобранец получает на уровне А2 (5,5 тыс евро в месяц). Астронавт с подготовкой переходит на категорию зарплаты А3 (6,8 тыс евро в месяц). Повышение до А4 (7,9 тыс евро в месяц) касается тех, кто уже совершил первый космический полет.
Собственная шкала зарплат существует и в Канаде. Там оклад астронавтов делится сразу на три разряда. В Канаде зарплата астронавтов выплачивается в канадских долларах. Максимально можно заработать почти 190 тысяч канадских долларов в год. В этом материале мы учитываем только те страны и агентства, которые раскрывают уровень зарплат астронавтов.