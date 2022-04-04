Чем отличаются обычные планеты от карликовых
Летом 2006 года в мире изменились правила определения планет. XXVI Генеральная ассамблея Международного астрономического союза (MAC) определила новое понятие планеты Солнечной системы.
Теперь планета – это небесное тело, которое:
- Имеет сферическую форму или близкую к ней.
- Движется по орбитам, свободным от крупных небесных тел (за исключением спутников).
- Обращается вокруг Солнца.
Например, Плутон не подошел под определение планеты по второму пункту. Он отнесен к классу карликовых планет.
Что такое карликовая планета
Как и обычные планеты, она движется в космосе и вращается вокруг Солнца. У нее тоже есть сферическая форма. Для получения такого статуса она не должна быть спутником планеты.
Но есть параметр, по которому она не подходит под определение обычной планеты.
Чем отличаются планеты от карликовых планет
Этот параметр – путь, по которому движется планета.
- Орбита обычной планеты очищена от объектов, у нее есть широкая свободная зона для движения. Это называется орбитальным доминированием.
- У карликовой планеты орбита не расчищена от других объектов.
Так Плутон попал под определение карликовой планеты, так как в поясе Койпера есть скопление малых объектов. Например, в нем же есть карликовая планета Эрида, которую поначалу вообще считали тяжелее Плутона.
Карликовые планеты солнечной системы, какие есть примеры
• Плутон – который был разжалован в карликовые планеты, хотя не все ученые до сих пор с этим согласны.
• Эрида – находится далеко от Солнца, так что примерные размеры удалось выяснить относительно недавно – в 2015 году.
• Макемаке – тоже далека от солнца. Долгое время считалось, что у нее, в отличие от других карликовых планет, нет спутников. Но один в 2016-м все-таки нашелся.
• Хаумеа – у нее яйцевидная форма, она очень быстро вращается вокруг своей оси.
• Церера – была открыта в 1801 году, поначалу считалась планетой, потом астероидом.
МАС зачислил в список карликовых планет эту пятерку. С годами список может увеличиться в четыре раза – уже сейчас есть обсуждения о включении еще минимум 14 кандидатов. По оценкам ученых, всего в Солнечной системе могут быть не менее 200 карликовых планет.
Что еще известно о карликовых планетах
Несколько фактов.
- Обычный состав карликовых планет – камни и льды.
- Все карликовые планеты Солнечной системы кроме Цереры находятся за орбитой Нептуна – так что оборот вокруг Солнца они проделывают за сотни или даже тысячи лет.
- Ближайшая к Земле карликовая планета – Церера. День на ней – это девять земных часов, год – наши 4,5 года.
- Церера – еще и самая теплая планета. Но лишь в сравнении. Максимальная зарегистрированная на ее поверхности температура – минус 34 градуса. Просто остальные находятся от Солнца еще дальше.
- На Хаумеа день длится чуть менее четырех земных часов.
- С Земли можно увидеть планеты только в телескопе. Например, Макемаке.