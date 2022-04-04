Чем отличаются обычные планеты от карликовых

Так Плутон попал под определение карликовой планеты, так как в поясе Койпера есть скопление малых объектов. Например, в нем же есть карликовая планета Эрида, которую поначалу вообще считали тяжелее Плутона.

Карликовые планеты солнечной системы, какие есть примеры

• Плутон – который был разжалован в карликовые планеты, хотя не все ученые до сих пор с этим согласны.

• Эрида – находится далеко от Солнца, так что примерные размеры удалось выяснить относительно недавно – в 2015 году.

• Макемаке – тоже далека от солнца. Долгое время считалось, что у нее, в отличие от других карликовых планет, нет спутников. Но один в 2016-м все-таки нашелся.

• Хаумеа – у нее яйцевидная форма, она очень быстро вращается вокруг своей оси.

• Церера – была открыта в 1801 году, поначалу считалась планетой, потом астероидом.

МАС зачислил в список карликовых планет эту пятерку. С годами список может увеличиться в четыре раза – уже сейчас есть обсуждения о включении еще минимум 14 кандидатов. По оценкам ученых, всего в Солнечной системе могут быть не менее 200 карликовых планет.