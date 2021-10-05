Русская актриса и режиссер полетели в космос. Они будут 12 дней снимать фильм на МКС – впервые в истории
Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд полетели на МКС для съемок фильма «Вызов». Роскосмос называет фильм «Вызов» частью совместного с Первым каналом научно-просветительского проекта. Первый канал показывал отдельный сериал (можно посмотреть по ссылке), где рассказывал о подготовке к съемкам этого фильма.
Первый канал пишет, что «Вызов» – первый фильм в истории кинематографа, который будет сниматься в космосе. Актеры улетели туда на корабле «Союз МС-19». Космонавт Антон Шкаплеров – командир экипажа. За всю жизнь Шкаплеров трижды летал в космос и провел там 533 дня. Актеры проведут на МКС 12 дней, а Шкаплеров останется там дольше.
Трансляция полета проходила на ютуб-канале Первого канала. Там же были подробности по научно-просветительскому проекту. В будущем планируются съемки цикла документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли. Роскосмос вел отдельный показ, но в описании не рассказывал о съемках фильма.
Так все было за час до старта на космодроме Байконур. Первый канал показывал вид изнутри:
Взлет был таким:
Это не первый полет в космос людей, которые не связаны с космонавтикой. Мы рассказывали в отдельном материале историю о полете миллиардера Джозефа Безоса, 82-летней летчицы и 18-летнего парня. Они вообще полетели в космос без космонавтов на борту. Еще был полет SpaceX с миллиардером Джаредом Айзекманом и тремя людьми на борту.
В России проект «Вызов» курировал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Он сказал, что съемки помогут привлечь в космическую отрасль новые кадры. Еще раньше Рогозин говорил о задаче при подготовке к полету: «Мы делаем глобальный эксперимент по подготовке непрофессионала за короткий период к полету в космос и решения сложных задач».
Важное вокруг съемок: тысячи актрис, специальное оборудование и дублеры
«Вызов» – рабочее название фильма. По сюжету известно мало даже в описаниях от Первого канала. Девушка-врач за один месяц готовится к полету в космос и отправляется на МКС для решения важной задачи (какой – не написано). Для съемок в космосе подготовлена специальная техника: крепление для кресла и обвес для камеры.
Даже сам полет Шкаплерова, Пересильд и Шипенко – важное событие для космической отрасли. За ним следила NASA:
Клим Шипенко рассказывал о предстоящих съемках фильма «Вызов» в космосе: «Я и оператор, и фокус-пулер, и художник-постановщик, и гример». Шипенко уже сталкивался с космической темой. В 2017 году вышел его фильм «Салют-7». Его герои оживляют космическую станцию, которая не отвечает на сигналы. Но съемок в космосе естественно тогда не было.
Для съемок фильма был подготовлен дублирующий экипаж – он тоже состоял из космонавта и двух актеров. Это страховка на случай проблем у одного из участников полета. В дублирующий экипаж входили актриса Алена Мордовина, оператор-постановщик Алексей Дудин и космонавт Олег Артемьев. Все они тоже прошли предполетную подготовку.
На главную женскую роль в фильме «Вызов» было подано три тысячи заявок. Позже количество претенденток сократилось до 30. Дальше остались две – Юлия Пересильд и Алена Мордовина. Пересильд рассказывала о подготовке к полету: «Мы получили такое удовольствие. Жалели только об одном, что получилось всего один раз слетать в невесомости».