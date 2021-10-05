Русская актриса и режиссер полетели в космос. Они будут 12 дней снимать фильм на МКС – впервые в истории

Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд полетели на МКС для съемок фильма «Вызов». Роскосмос называет фильм «Вызов» частью совместного с Первым каналом научно-просветительского проекта. Первый канал показывал отдельный сериал (можно посмотреть по ссылке), где рассказывал о подготовке к съемкам этого фильма.

Первый канал пишет, что «Вызов» – первый фильм в истории кинематографа, который будет сниматься в космосе. Актеры улетели туда на корабле «Союз МС-19». Космонавт Антон Шкаплеров – командир экипажа. За всю жизнь Шкаплеров трижды летал в космос и провел там 533 дня. Актеры проведут на МКС 12 дней, а Шкаплеров останется там дольше.

Трансляция полета проходила на ютуб-канале Первого канала. Там же были подробности по научно-просветительскому проекту. В будущем планируются съемки цикла документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли. Роскосмос вел отдельный показ, но в описании не рассказывал о съемках фильма.

Так все было за час до старта на космодроме Байконур. Первый канал показывал вид изнутри: