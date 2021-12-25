Джеймс Уэбб

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Космический телескоп, орбитальная инфракрасная обсерватория
Дата запуска
25 декабря 2021 г.
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Разное
Телескоп «Джеймс Уэбб» раскрыл основное зеркало спустя две недели после запуска
#Джеймс Уэбб
Разное
NASA запустило в космос телескоп «Джеймс Уэбб»
#Джеймс Уэбб