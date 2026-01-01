Илон Маск

Дата рождения
28 июня 1971 г. (Претория, ЮАР)
Инфо
Американский предприниматель, инженер и миллиардер
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Материалы
Материалы
Почему Илон Маск отменил покупку Twitter – и почему Twitter все равно заставляет его это сделать
#Илон Маск
Сын Илона Маска – трансженщина: меняет имя и пол и судится, чтобы избежать любых ассоциаций с отцом
#Илон Маск
Что Илон Маск лайкает в соцсетях: научные факты, историю, мемы про интернет и милые видео с собачками
#Илон Маск
Зачем Илон Маск купил Twitter: говорит об открытом коде и борьбе с ботами, но ему не все верят и опасаются цензуры
#Илон Маск
Илон Маск купил твиттер за $44 миллиарда. Ранее он покупал акции и выходил из совета директоров
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#Илон Маск
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Как и на чем Илон Маск заработал 300+ млрд долларов и пришел к статусу самого богатого человека в мире
#Илон Маск
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