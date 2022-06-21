Сын Илона Маска – трансженщина: меняет имя и пол и судится, чтобы избежать любых ассоциаций с отцом
Ксавьер Александр Маск меняет имя и пол – теперь это Вивиан Дженна Уилсон. Петиция была официально подана в суд в Санта-Монике, штат Калифорния. Слушание состоится в июне, хотя запрос об этом отправлен еще в апреле. Вивиан Дженна Уилсон – трансгендерная женщина.
Для удобства в этом материале мы будем называть ее именно Вивиан Уилсон и использовать женский род. Трансгендерные люди обычно предпочитают такое обращение, которое связано с их гендерной идентичностью, направлением перехода и внутренним мироощущением.
Кто такая Вивиан Дженна Уилсон
Это ребенок Илона Маска от его брака с писательницей Джастин Уилсон. Они были женаты до 2008 года. У Вивиан Уилсон есть брат-близнец Гриффин: они родились с помощью ЭКО в 2004 году. Маск не рассказывал об отношениях с детьми. Сама Джастин Уилсон попадала в публичное пространство и после развода с Маском – писала романы и рассказы, учила детей английскому.
Они с Маском разделяют опеку сразу над пятью детьми. Был и еще один ребенок, но он умер через десять недель после рождения в 2002 году. Джастин Уилсон рассказывала о знакомстве с Маском – якобы тот увидел ее на вечеринке. Сама Уилсон знала, что тем вечером находилась дома. Оказалось, что Маск заметил Уилсон в общежитии – тогда и захотел познакомиться.
Джастин Уилсон сама ведет твиттер, где в аккаунте указана с фамилией Маск. В одном из старых твитов она поддерживала Маска в критике Трампа: «В такие моменты я горжусь тем, что остаюсь бывшей женой Илона Маска». Она же 20 июня написала твит с упоминанием 18-летнего сына, где тот сказал ей о странном детстве и словами: «Я не могу поверить, что нормальный».
Ответ Джастин Уилсон: «Я очень горжусь тобой».
Почему о Вивиан Уилсон ранее почти не было новостей? 18 лет – возраст согласия в Калифорнии. Поэтому она подала прошение о смене имени и пола с достижением этого возраста. Теперь Вивиан Уилсон получит новые документы, если суд удовлетворит ее петицию. В документах из суда Вивиан Уилсон указывает отношения с отцом и гендерную идентичность причиной решения.
Что еще надо знать об этой ситуации
Daily Mail приводит слова Вивиан Уилсон: «Я не живу с моим биологическим отцом и не хочу иметь с ним никаких отношений». Поэтому Уилсон и берет девичью фамилию матери – так она окончательно избавится от ассоциации с отцом. В том же материале утверждается, что у Маска обычно не было публичных конфликтов с детьми. Он официально не комментировал ситуацию.
Reuters подавал запросы на комментарий всем участникам истории – пока никаких результатов. Зато там есть воспоминание о твите Маска из 2020 года. В тот момент он писал о трансгендерных людях: «Я полностью их поддерживаю, но все эти предпочтительные местоимения – этический кошмар». Многие люди вообще называют себя небинарными и предпочитают обращение «они».
NDTV публикует другую важную для контекста сторону. Маск объявил о поддержке Республиканской партии через месяц после прошения от Вививан. Ее представители лоббируют законы, которые ограничивают права трансгендерных людей в американских штатах по всей стране. Еще Маск продвигал гендерно-нейтральное воспитание всех своих детей.
Всего у Маска семеро детей. Его мысль: надо, чтобы у каждого их было как можно больше. Маск рассказывал на собственном примере, что остается исключением: «У большинства людей, которых я знаю, нет детей или только один ребенок». Он объяснял, что одинаково относится ко всем своим детям. Но в их раннем возрасте женщины играют большую роль в воспитании.