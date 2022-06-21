Сын Илона Маска – трансженщина: меняет имя и пол и судится, чтобы избежать любых ассоциаций с отцом

Кто такая Вивиан Дженна Уилсон

Это ребенок Илона Маска от его брака с писательницей Джастин Уилсон. Они были женаты до 2008 года. У Вивиан Уилсон есть брат-близнец Гриффин: они родились с помощью ЭКО в 2004 году. Маск не рассказывал об отношениях с детьми. Сама Джастин Уилсон попадала в публичное пространство и после развода с Маском – писала романы и рассказы, учила детей английскому.

Они с Маском разделяют опеку сразу над пятью детьми. Был и еще один ребенок, но он умер через десять недель после рождения в 2002 году. Джастин Уилсон рассказывала о знакомстве с Маском – якобы тот увидел ее на вечеринке. Сама Уилсон знала, что тем вечером находилась дома. Оказалось, что Маск заметил Уилсон в общежитии – тогда и захотел познакомиться.

Джастин Уилсон сама ведет твиттер, где в аккаунте указана с фамилией Маск. В одном из старых твитов она поддерживала Маска в критике Трампа: «В такие моменты я горжусь тем, что остаюсь бывшей женой Илона Маска». Она же 20 июня написала твит с упоминанием 18-летнего сына, где тот сказал ей о странном детстве и словами: «Я не могу поверить, что нормальный».

Ответ Джастин Уилсон: «Я очень горжусь тобой».