Самый известный трансгендерный переход в культуре. Как братья Вачовски стали сестрами Вачовски и отразили это в «Матрице»

Философский сай-фай Кубрика сломал мозг десятилетнему Ларри и семилетнему Энди. Они не понимали смысл непроницаемо черных монолитов и их значение для людей. Отец объяснил, что это символ, который необязательно понимать буквально. И добавил: «Возможно, это сознание бога».

«Эта простая фраза засела у меня в мозге и перевернула все настолько невероятным образом, что с тех пор я вряд ли был прежним, – рассказал позже Ларри о влиянии «Космической одиссеи…». – Что-то щелкнуло внутри. Это одна из причин, почему я начал снимать фильмы».

Примерно в то же время братья впервые занялись совместной режиссурой: сочинили и записали на кассету пьесу по мотивам детективно-приключенческих журналов и радиопостановок о таинственном супергерое Тени.

Много лет спустя, когда Вачовски работали над сиквелом и триквелом «Матрицы» в Австралии, Ларри внезапно осознал, что все эти годы на него влияло не только наследие Кубрика, тысячи прочитанных комиксов, пересмотренных фильмов и сериалов. Оставалось что-то еще – неуловимое, но неизменно сопровождавшее его всю жизнь.

В то время он переживал болезненный развод, разбирался в себе и боролся с депрессией. Даже ходил плавать в залив вместо бассейна, потому что надеялся попасть под лодку или в челюсти акуле.

Мама по телефону почувствовала опасность в голосе сына и прилетела в Австралию. Почти сразу Ларри выпалил: «Я трансгендер. Я женщина».

– Что? Я тебя рожала, и ты не девочка».

– Часть меня – девочка. И я все еще работаю над этим.

Пауза казалось бесконечной. Ларри пытался угадать реакцию мамы.

– Я думала, что могу потерять сына. Оказалось, тебя даже больше, чем я знала.

Мама улыбнулась.

«Она не только не в своем теле, но и не на своей работе»»

Официальный каминг-аут состоялся только через 10 лет, но именно с тех пор один из братьев превратился в сестру: начал называть себя Ланой вместо Ларри, одеваться в платья и примиряться с собой.