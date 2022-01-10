Первый небинарный спортсмен в истории зимней Олимпиады – фигурист США просит называть себя «они». Как к этому пришел и что такое небинарность?

Тимоти ЛеДюк – небинарный человек. Такие люди не вписываются в общепринятую систему двух полов. Они не считают себя мужчинами или женщинами, хотя в общении могут допускать к себе обращение через один из полов. По-другому небинарных людей еще называют гендерквирами. В этот термин заложена изменчивость гендера и сущности.

Сам Тимоти ЛеДюк уже прокомментировал ситуацию: «Надеюсь, когда люди познакомятся с моей историей, они не скажут: «О, Тимоти – первый небинарный человек, добившийся такого успеха». Пусть их рассказ сместится в сторону того, что квир-люди могут быть открытыми и успешными. Мы всегда были здесь. Мы всегда были в спорте. Просто не всегда могли открываться».

Случай ЛеДюка – это продолжение гендерного переосмысления в олимпийском движении. Ранее в 2021 году в на летних Играх в Токио уже была резонансная история с трансгендером Хаббард. И менее заметная – канадской футболистки Ребекки Куинн, которая в сентябре 2020 года обозначила себя трансгендерной небинарной персоной.

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