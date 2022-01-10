Первый небинарный спортсмен в истории зимней Олимпиады – фигурист США просит называть себя «они». Как к этому пришел и что такое небинарность?
На чемпионате США по фигурному катанию определились участники Олимпиады-2022. В парном катании от американцев выступят Эшли Кэйн-Гриббл и Тимоти ЛеДюк, который второй раз за карьеру взяли на этом чемпионате золотые медали. И сейчас Тимоти ЛеДюк – один из самых медийных и обсуждаемых спортсменов вокруг Олимпиады.
Тимоти ЛеДюк – небинарный человек. Такие люди не вписываются в общепринятую систему двух полов. Они не считают себя мужчинами или женщинами, хотя в общении могут допускать к себе обращение через один из полов. По-другому небинарных людей еще называют гендерквирами. В этот термин заложена изменчивость гендера и сущности.
Сам Тимоти ЛеДюк уже прокомментировал ситуацию: «Надеюсь, когда люди познакомятся с моей историей, они не скажут: «О, Тимоти – первый небинарный человек, добившийся такого успеха». Пусть их рассказ сместится в сторону того, что квир-люди могут быть открытыми и успешными. Мы всегда были здесь. Мы всегда были в спорте. Просто не всегда могли открываться».
Случай ЛеДюка – это продолжение гендерного переосмысления в олимпийском движении. Ранее в 2021 году в на летних Играх в Токио уже была резонансная история с трансгендером Хаббард. И менее заметная – канадской футболистки Ребекки Куинн, которая в сентябре 2020 года обозначила себя трансгендерной небинарной персоной.
Самый известный трансгендерный переход в культуре. Как братья Вачовски стали сестрами Вачовски и отразили это в «Матрице»
ЛеДюк не в первый раз выходит за рамки идентичности в большом спорте. В 2019-м они с Кэйн-Гриббл впервые победили на чемпионате США. Так ЛеДюк стал еще и первым открытым геем, который выиграл золото в парных американских соревнованиях. На Олимпиаде ЛеДюк и Кэйн-Гриббл никогда не выступали, поэтому раньше их успехи оценивались только внутри страны.
ЛеДюк впервые осознал свою гомосексуальность, когда прочитал книгу о фигурном катании. В 18 лет он рассказал об этом родителям. Но сверстники в школе постоянно говорили о квир-людях негативно. ЛеДюк боялся окончательно потерять себя и даже задумывался о самоубийстве. Родители приняли ЛеДюка таким, но попытались его изменить: «Они не понимали, что это просто часть меня».
Один из родственников даже пригласил в дом церковных служащих, которые читали молитвы. «Они пытались провести надо мной экзорцизм, изгоняли моих демонов и молились со всех сторон». Мать одного из американских фигуристов предупреждала ЛеДюка, что теперь ему придется постоянно такое терпеть и прятаться в туалетах.
ЛеДюк признается, что всю жизнь страдал от травли вокруг себя. Еще больше сложностей принесли выгорание и бедность. В 2014-м он завершил соревнования с предыдущей партнершей и понял, что дальше так не может. Так ЛеДюк завершил карьеру на два года – и вместе с сестрой катался в шоу на круизных лайнерах. Но дальше встретился с Кэйн-Гриббл, чтобы начать все заново.
Теперь они регулярно выступают на этапах серии Гран-при и участвуют в других турнирах. Они связаны и с Россией через сотрудничество с Ниной Мозер. ЛеДюк и Кэйн-Гриббл участвовали в документальном фильме «Несломленные», где снимались вместе с русской парой Забияко/Энберт. Там ЛеДюк тоже говорил о карьерных сложностях.
Он регулярно вспоминает историю, как однажды на пробах от него отказалась партнерша. Потом она говорила их общему знакомому: «Что за гей Тимоти? Он из тех, кто взбесится и бросит меня? Он вообще сможет меня поднять?» ЛеДюк объяснял, что такие люди путают гомосексуальность и слабость. Тогда он не смог повлиять на ситуацию и изменить мышление партнерши – она выбрала другого кандидата.
Еще один случай: однажды тренер попросил ЛеДюка проявить мужественность, чтобы прогрессировать и побеждать. В 28 лет он снова пришел к родителям – и на этот раз назвал себя небинарным человеком.
«Они» – именно таким местоимением сам ЛеДюк называет себя. В этом материале мы для удобства идентифицируем его через мужской род, потому что по физиологическим характеристикам ЛеДюк остается мужчиной. Сам ЛеДюк признавался: любое определение его принадлежности к мужчинам и слова о мужественности – заталкивание обратно в коробку с ограничениями.
В фигурном катании ЛеДюк всегда видел спасение от проблем и всеобщего осуждения. Родителям спорт позволил быстрее принять его сущность – теперь они вместе ходят на митинги сексуальных меньшинств. Взаимоотношения с Кэйн-Гриббл и ее друзьями стали такими хорошими, что ЛеДюк увидел фотографию ее свадебного кольца раньше нее самой.
И был рядом на свадьбе:
ЛеДюк и Кэйн-Гриббл катаются вместе с 2016-го. Она объясняла, что сразу сошлась с ним по личностным качествам. Позиция Кэйн-Гриббл: главное в спорте – умение кататься на коньках. Когда пара взяла свое первое золото на чемпионате США, Кэйн-Гриббл специально вышла на лед в брюках: «Два спортсмена собрались вместе, чтобы сделать что-то удивительное».
После чемпионства в 2022-м Эшли Кэйн-Гриббл написала большой пост в инстаграме, где рассказала о гордости за партнера и за всю команду. Она много говорила о золотых медалях и об их важности: «Думаю, что мы посвятим наше выступление всем людям, которые чувствовали, что не относятся к этому виду спорта. Или им сказали, что они не могут здесь быть».
Сейчас ЛеДюк и Кэйн-Гриббл больше остальных спортсменов рассуждают о защите прав человека и меньшинств. Они отвечают на вопросы о Китае, но ЛеДюк старается говорить о США: «Я вижу, как трансгендеры борются за права человека. Аборт – это еще одно право человека. И я вижу, что эти права подвергаются нападкам в нашей стране. Это то, что мы пытаемся контролировать».