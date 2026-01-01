Тимоти ЛеДюк

Дата рождения
4 мая 1990 г.
Факт
1-й небинарный спортсмен в истории зимних Олимпиад
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Фигурист ЛеДюк – первый небинарный спортсмен в истории зимней Олимпиады
#Тимоти ЛеДюк
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Первый небинарный спортсмен в истории зимней Олимпиады – фигурист США просит называть себя «они». Как к этому пришел и что такое небинарность?
#Тимоти ЛеДюк
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