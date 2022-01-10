Тимоти ЛеДюк
Олимпиада-2022
Фигурист ЛеДюк – первый небинарный спортсмен в истории зимней Олимпиады
час назад
Пара Эшли Кэйн-Гриббл/Тимоти ЛеДюк выиграла чемпионат США по фигурному катанию. Так она взяла путевку на Олимпиаду-2022.
NBC обратил внимание, что Тимоти ЛеДюк станет первым небинарным спортсменом на зимней Олимпиаде. Такие люди не относят себя к мужчинам или женщинам.
ЛеДюк выигрывал чемпионат США дважды за карьеру. Ему 31 год. В 2018 году у него было серебро в парном катании на чемпионате четырех континентов.
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