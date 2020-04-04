Сын Дуэйна Уэйда – трансгендер. Ей 12 лет, и она сама так решила – родители не против

В 2002 году Дуэйн Уэйд и его школьная подруга Шивон Фанчес поженились (развелись в 2010-м). Позже у них родились двое детей – Зейр и Зайон. Единоличную опеку над обоими сохранил Уэйд. Зейру уже исполнилось 18 лет, он играет в баскетбол по примеру отца и ходит с ним на матчи НБА. Зайону пока только 12 – это он номинально сменил имя на Зайю и считает себя трансгендером.

Трансгендеры – люди, у которых не совпадают пол и их внутренние ощущения. В случае с Зайей все просто: она родилась мужчиной, но внутри постоянно чувствует себя девушкой. Если человек совершает хирургический или гормональный переход в другой пол, то его называют транссексуалом. Трансгендеры могут этого не делать, но это не мешает им показывать настоящее ощущение самих себя.

Так теперь поступает и Зайя Уэйд. «Для людей важно знать, кто они на самом деле. Думаю, что это включает в себя реальное знание и возможность показать другим, кто вы есть. Только это и нужно», – рассказала Зайя Уэйд, когда вместе с Уэйдом и актрисой Габриэлой Юнион (на ней женат Уэйд) пришла на церемонию вручения наград «Правда».

Там она впервые появилась в публичном месте в женском образе.