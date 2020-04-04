Сын Дуэйна Уэйда – трансгендер. Ей 12 лет, и она сама так решила – родители не против
Дуэйн Уэйд – великий чемпион с тяжелой жизненной историей (об этом мы писали тут). В прошлом сезоне он завершил карьеру, а сейчас мелькает в шоу, ходит на НБА и постоянно что-то комментирует. В феврале Уэйд пришел в «Шоу Эллен Дедженерес», где рассказал о признании сына Зайона. Тот подошел к родителям и сказал, что хочет жить настоящей жизнью – попросил называть себя Зайей и местоимениями женского рода. Уэйд ее в этом поддержал.
В 2002 году Дуэйн Уэйд и его школьная подруга Шивон Фанчес поженились (развелись в 2010-м). Позже у них родились двое детей – Зейр и Зайон. Единоличную опеку над обоими сохранил Уэйд. Зейру уже исполнилось 18 лет, он играет в баскетбол по примеру отца и ходит с ним на матчи НБА. Зайону пока только 12 – это он номинально сменил имя на Зайю и считает себя трансгендером.
Трансгендеры – люди, у которых не совпадают пол и их внутренние ощущения. В случае с Зайей все просто: она родилась мужчиной, но внутри постоянно чувствует себя девушкой. Если человек совершает хирургический или гормональный переход в другой пол, то его называют транссексуалом. Трансгендеры могут этого не делать, но это не мешает им показывать настоящее ощущение самих себя.
Так теперь поступает и Зайя Уэйд. «Для людей важно знать, кто они на самом деле. Думаю, что это включает в себя реальное знание и возможность показать другим, кто вы есть. Только это и нужно», – рассказала Зайя Уэйд, когда вместе с Уэйдом и актрисой Габриэлой Юнион (на ней женат Уэйд) пришла на церемонию вручения наград «Правда».
Там она впервые появилась в публичном месте в женском образе.
Старший брат Зейр был одним из первых, кто публично поддержал Зайю: «Чувак, я вспоминаю детство, когда постоянно говорил маме о брате. Тогда я был единственным ребенком и очень хотел о ком-то заботиться. Мне посчастливилось иметь рядом лучшего друга Зайю все эти 12 лет. Мы делали все вместе: боролись, игрались, смеялись и плакали. Мы никогда не оставляли и не отказывались друг от друга.
Я говорил тебе, что отдам все для твоего счастья. Мне все равно на их мысли, Z, ты мой лучший друг, я люблю тебя, малыш. Если это что-то значит, знай, что на этой стороне нет потерянной любви», – написал Зейр в инстаграме. К посту он прикрепил детские фотографии, где братья еще совсем маленькие.
«Ничего не изменится».
Сам Дуэйн Уэйд после того признания тоже показывал Зайю в своем инстаграме. Вот ее эмоциональное выступление в хоре и заслуженные цветы:
У Зайи тоже есть аккаунт в инстаграме. Там всего четыре поста и описание: аккаунт управляется родителями, но Зайя их консультирует. На Зайю подписаны 29 тысяч человек, ко всем четырем публикациям в ее аккаунте ограничены комментарии. Из постов выделяется одно видео – и оно отлично характеризует Зайю Уэйд.