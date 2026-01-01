Дуэйн Уэйд

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Кто придумал обмен футболками. Месси сам просил только однажды. Почему «Милан» не поменялся с «Ливерпулем» в ЛЧ-2005
#Футбол
Сын Дуэйна Уэйда – трансгендер. Ей 12 лет, и она сама так решила – родители не против
#Дуэйн Уэйд
Леброн обожает инстаграм. Самостоятельно ведет и зарабатывает на нем кучу денег
#Леброн Джеймс
Уэйд рос в нищете с мамой-наркоманкой. Но выбрался наверх, построил для нее церковь и открыл благотворительный фонд
#Дуэйн Уэйд
Самые удобные итоги регулярки НБА. Все-все клубы – в одном твите
#НБА
#НБА
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