Уэйд рос в нищете с мамой-наркоманкой. Но выбрался наверх, построил для нее церковь и открыл благотворительный фонд
Дуэйн Уэйд завершил карьеру. Он уходит как король: в последнем матче сделал трипл-дабл (пятый в карьере), а за всем этим с трибун следили Крис Пол, Кармело Энтони и Леброн Джеймс (этих троих вместе с Уэйдом журналисты называют Banana Boat Crew). Леброн влез в камеру, когда Уэйд давал последнее послематчевое интервью. Весело и без слез.
Хотя сам Уэйд стесняется говорить о своем авторитете: «Если кто-то упомянет меня в списке величайших атакующих защитников всех времен (Джорданом, Брайантом, Айверсоном, Уэстом, Дрекслером, Алленом), я отвечу: «А вы точно говорите об этом парне – том сопливом мальчишке из Чикаго?». Такое мышление я прививаю и своему сыну». Аплодисменты, объятия, улыбки. Так провожают легенд.
Уэйд на паркете сделал себя великим. Теперь в свои 37 лет он планирует пойти к психологу, потому что морально боится новой жизни вне баскетбола.
Мы запомним его не только как еще одну звезду НБА. За крутой карьерой стоит сложное детство и много добрых дел.
Мать-наркоманка, жизнь без отца
Джолинда Уэйд хорошо училась в школе и во всем пыталась преуспеть за сверстниками. В восьмом классе она подсела на алкоголь, позже – начала курить марихуану. В 18 лет девушка уже вышла замуж и родила двух детей (тогда появился сын Дуэйн). Но спустя четыре месяца после его рождения пара развелась, и Джолинда переехала с двумя детьми к матери в неблагополучный район Чикаго.
Статус матери-одиночки, бедность, давление социума – школьная зависимость усиливалась и тянула в бездну. Джолинда не только употребляла, но и распространяла наркотики. Девушка приглашала друзей в дом, чтобы вместе с ними на глазах детей закинуться несколькими дозами: «Я не знала, как сказать им все, но глядя на них проговаривала про себя: «Мне жаль, что я такой человек. Я не знаю, что делать. Я не знаю, как отсюда выкарабкаться».
Джолинда регулярно отключалась из-за передозировки – врачи откачивали ее в больнице. От матери-наркоманки маленького Дуэйна Уэйда забрали к отцу, где он рос среди сводных братьев и сестер. Его воспитанием занималась старшая сестра Трагил. Когда Дуэйн навещал маму, та водила его на баскетбольную площадку: «Я так гордилась, глядя на своего мальчика. Я была его первой болельщицей».
Когда сына забирали обратно, мать снова впадала в наркотическую тоску. Героин, кокаин – она употребляла все, что находила. Однажды Джолинда вколола себе неизвестное вещество, из-за которого едва не умерла. Спасли врачи.
По несколько месяцев Джолинда пропадала на улицах. По ночам дети молились, чтобы мама вернулась обратно домой. Ее находили в неизвестных местах среди мусора, фекалий и крыс: «Я до сих пор вижу себя в заброшенном здании. С передозировкой. Ползущей вверх по гнилой лестнице, чтобы найти место для сна. Натягивая какое-то пальто, которое нашла. Вокруг меня бегают крысы размером с кошку. Вот где я была».
Уэйд – душевный и отзывчивый: купил матери церковь, помогает простым людям
Просто посмотрите этот ролик. В нем разные люди благодарят Уэйда за помощь. Кому-то он оплатил обучение в колледже, для кого-то стал мотивацией, чтобы жить.
В 1994 году за хранение наркотиков Джолинда попала в тюрьму. Больше всего боли она испытывала, когда видела за стеклом пришедшего ее навестить сына: «Я видела выражение лица Дуэйна. Оно говорило: «Почему моя мама там? Что происходит?». Я была так зла».
Джолинду арестовали на 15 месяцев, но она сбежала и жила в бегах пять лет, пока ее не нашла дочь Дина. В 2002 году она снова вернулась за решетку, но спасла себя благодаря вере. Приняв в тюрьме христианство, она избавилась от зависимости. С того момента Джолинда не пьет, не курит и не употребляет наркотики. Много сил придало письмо от сына Дуэйна: «Ты говоришь, что я твой герой, но на самом деле это ты мой герой».
Джолинда чувствовала, что подводит сына, но он никогда не отворачивался от нее. «Я никогда от нее не отказывался, никогда ее не винил. Это ее жизнь, это ее путешествие, ее путь. Без этого я не тот, кем есть сегодня», – рассказывает Уэйд.
В 2003 году Джолинду досрочно освободили из тюрьмы. Первое, что она сделала, – поехала в Милуоки, где Дуэйн вел к финалу университетскую команду. «Я так гордилась им в тот день», – вспоминает Джолинда.
Скоро он станет легендой «Майами Хит».
Самое трогательное – обращение матери: «Я больше горжусь тем человеком, которым ты стал, чем баскетболистом».
Возвращение матери к жизни максимально взбодрило Дуэйна. Он подарил ей новый дом и машину, но главное – потратил два миллиона долларов на открытие церкви: «Это мечта каждого мужчины, каждого мальчика, иметь возможность дать своей матери все, что она захочет. Это была моя мечта, у мамы тоже была мечта».
Воскресным утром Уэйд сидел в церкви на первой скамейке и смотрел на мать. Дуэйн часто плакал из-за нее в детстве, но теперь это были слезы радости.
У него есть свой фонд. Вместе с сестрой они помогают детям из неблагополучных семей
Фонд называется «Wade’s World Foundation». В детстве Дуэйн и Трагил росли в криминальном районе и видели на улицах дикие вещи: кто-то погибал во время очередной стрельбы, а кто-то скручивался от передозировки наркотиками возле мусорных баков. «Однажды я выносил мусор и увидел труп в мешках – его просто выбросили в контейнер», – вспоминает Уэйд.
Благотворительный фонд делает все, чтобы дети из неблагополучных семей не видели ужасов жизни и содержались в нормальных условиях. Кстати, 10 процентов от зарплаты Дуэйн отдает на содержание церкви матери.
Для молодежи он кумир
– Он вернулся! – кричал 17-летний Хоакин Оливер в трубку маме и папе, когда узнал, что Дуэйн Уэйд спустя два года после ухода из «Майами Хит» вернулся в команду.
– Кто вернулся? – недоумевали родители.
Парень плакал от радости и рассказывал о возвращении легенды. Через шесть дней после этого звонка Хоакин и еще 16 человек погибли во время стрельбы в средней школе в Паркленде. Его похоронили в майке Дуэйна Уэйда.
Уэйд вышел на матч с «Филадельфией», написав на кроссовках имя убитого студента. На паркете баскетболист поставил личный рекорд сезона (27 очков) и совершил победный бросок за шесть секунд до финальной сирены.
«Я отношусь к людям так, как хочу, чтобы относились ко мне, или так, как я хочу, чтобы относились к моим детям. Я осознаю положение, в котором нахожусь. Бог дал мне невероятную возможность играть на таком уровне. Я понимаю, что для многих являюсь образцом для подражания».
Мать постоянно напоминает Дуэйну, скольких жизней он коснулся: «Ты больше, чем баскетбол».