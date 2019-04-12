Уэйд рос в нищете с мамой-наркоманкой. Но выбрался наверх, построил для нее церковь и открыл благотворительный фонд

Статус матери-одиночки, бедность, давление социума – школьная зависимость усиливалась и тянула в бездну. Джолинда не только употребляла, но и распространяла наркотики. Девушка приглашала друзей в дом, чтобы вместе с ними на глазах детей закинуться несколькими дозами: «Я не знала, как сказать им все, но глядя на них проговаривала про себя: «Мне жаль, что я такой человек. Я не знаю, что делать. Я не знаю, как отсюда выкарабкаться».

Джолинда регулярно отключалась из-за передозировки – врачи откачивали ее в больнице. От матери-наркоманки маленького Дуэйна Уэйда забрали к отцу, где он рос среди сводных братьев и сестер. Его воспитанием занималась старшая сестра Трагил. Когда Дуэйн навещал маму, та водила его на баскетбольную площадку: «Я так гордилась, глядя на своего мальчика. Я была его первой болельщицей».

Когда сына забирали обратно, мать снова впадала в наркотическую тоску. Героин, кокаин – она употребляла все, что находила. Однажды Джолинда вколола себе неизвестное вещество, из-за которого едва не умерла. Спасли врачи.

По несколько месяцев Джолинда пропадала на улицах. По ночам дети молились, чтобы мама вернулась обратно домой. Ее находили в неизвестных местах среди мусора, фекалий и крыс: «Я до сих пор вижу себя в заброшенном здании. С передозировкой. Ползущей вверх по гнилой лестнице, чтобы найти место для сна. Натягивая какое-то пальто, которое нашла. Вокруг меня бегают крысы размером с кошку. Вот где я была».