Что Илон Маск лайкает в соцсетях: научные факты, историю, мемы про интернет и милые видео с собачками
Илон Маск – большой любитель соцсетей. В одном интервью от 2019 года он даже сказал: «Я не знаю, что бы делал без социальных сетей. Я люблю их, мне нравится заходить туда: я постоянно пишу что-то, лайкаю, смотрю фото и видео. Современные технологии – это круто. Думаю, если бы не работа, я бы постоянно проводил время в телефоне».
Но что именно лайкает Маск. Мы не берем во внимание посты, связанные Tesla и другими его проектами и посты с фотографиями и его участием. Только какие-то отвлеченные от работы и личной жизни посты.
Последний лайк прилетел от Маска Сибетоши Накатомо (или Билли Маркус). Он соавтор Dogecoin. Накатомо пишет:
- «Что бы ты ни делал, не будь скучным»;
- «Если, конечно, ты не роешь тоннели».
Тут он лайкнул лайфхак, как нарисовать самый сложный китайский иероглиф – «Бианг». Он означает китайское блюдо из лапши и состоит из 58 штрихов».
Тут лайк Маска поймал аккаунт World of Engineering, который описал способ определения уровня напряжения по количеству дисков изолятора на башнях электропередач.
Сравнение Rolex и часов с лягушкой.
Еще одна шутка от Сибетоши Накатомо: «Еще один день, чтобы поблагодарить бога за то, что кринж, совершенный мною в детстве и юношестве, не был опубликован в интернете».
Минутка философии: «Я думаю, поэтому я не NPC (неигровой персонаж)».
Программа DALL-E (искусственный интеллект) изобразило сегодняшнее состояние рынка.
Фотографии с собачками.
Фото скульптуры Ундины, выходящей из воды.
Видео, как котята знакомятся с щенками.
1400-летнее дерево Гинкго, найденное внутри буддийского храма Гу Гуаньинь в районе гор Чжуннань в Китае.
Сравнение видов искусственной внутренней гавани времен Пунических войн в Тунисе: тогда и сейчас.
Мем с Гомером Симпсоном:
– Боже, я ненавижу твиттер и всех придурков, что сидят там. Что за дурацкое приложение! Я собираюсь разлогиниться навсегда!
– (Спустя 20 секунд): Что они там сказали?
Шлем времен Древнего Рима, который носил солдат по имени Л. Лукриций.
Видео с космической пылью и лучами света на поверхности кометы.
«Картинка: когда в Средневековье не работал Wi-Fi».
И еще фраза Маска про соцсети: «Я не считаю это вредительством. Это весело. А иногда и познавательно. Я общаюсь с людьми в социальных сетях, я рассказываю им о себе и показываю свою жизнь. Это круто. Это движет нашу жизнь».