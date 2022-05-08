Что Илон Маск лайкает в соцсетях: научные факты, историю, мемы про интернет и милые видео с собачками

Илон Маск – большой любитель соцсетей. В одном интервью от 2019 года он даже сказал: «Я не знаю, что бы делал без социальных сетей. Я люблю их, мне нравится заходить туда: я постоянно пишу что-то, лайкаю, смотрю фото и видео. Современные технологии – это круто. Думаю, если бы не работа, я бы постоянно проводил время в телефоне».

Но что именно лайкает Маск. Мы не берем во внимание посты, связанные Tesla и другими его проектами и посты с фотографиями и его участием. Только какие-то отвлеченные от работы и личной жизни посты.