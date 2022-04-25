Илон Маск купил твиттер за $44 миллиарда. Ранее он покупал акции и выходил из совета директоров

О приобретении твиттера Илоном Маском за 44 миллиарда долларов объявило AFP.

Он собирался сделать это в середине апреля – тогда и объявил о намерении купить 100% акций. Пост об этом набрал более сотни тысяч ретвитов. В письме главе совета директоров он обратился со словами о том, что твиттер необходимо преобразовать в частную компанию. А также, что в твиттере есть потенциал стать платформой для выражения свободы слова по всему миру.

У Маска есть свой аккаунт с 80 миллионами подписчиков. Ранее в 2022-м он приобрел долю компании в 5%, а позже сообщил, что она составляет 9%. Маск вошел в совет директоров, а через четыре дня отказался от этого шага.

14 апреля стало известно, что Маск предложил купить твиттер за 43 миллиона долларов. Через десять дней компания пересмотрела это предложение.

Твиттер ежедневно посещают до 217 миллионов пользователей – это данные на конец 2021 года. С 2020-го компания перестала быть прибыльной.

Общее состояние Маска оценивается в 219 миллиардов долларов.