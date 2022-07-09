Почему Илон Маск отменил покупку Twitter – и почему Twitter все равно заставляет его это сделать
Первые инсайды по сделке с участием Илона Маска пошли еще в марте. В апреле все было официально подтверждено: Маск договорился о покупке Twitter за 44 миллиарда долларов. Мы разбирали эту ситуацию в отдельном материале. Важно: завершение процесса покупки планировалось к концу года. Теперь Маск отказался от соглашения, а в объяснении причин обвинил во всем Twitter.
Почему Илон Маск не купил Twitter: какие причины и что будет дальше
Илон Маск давил на Twitter три месяца. Причина: представители компании якобы обманули его с количеством фейковых пользователей. Из-за этого постоянно появлялись слухи, что Маск уже точно не купит Twitter. Их косвенно подтверждал угрозами сам Маск: в июне он заявил через юриста, что Twitter должен сотрудничать по предоставлению данных. Иначе этой сделки не будет.
Сейчас эта позиция официально подтверждена. Юрист Майк Ринглер из команды Маска обратился к юристу Twitter Виджае Гадде с официальным письмом. Оно появилось в публичном доступе 8 июля. Там расписано, что Маск расторгает контракт по покупке Twitter из-за нарушений пунктов соглашения. В документе Ринглера указано сразу несколько причин происходящего.
Вот они:
- Twitter не предоставил критически важную информацию по запросу Маска и консультантов;
- Twitter использовал в пунктах соглашения ложную информацию – такой ее теперь считает сам Маск;
- Маск утверждает, что представители компании специально занижали процент фейковых аккаунтов;
- Twitter не выполнил пункт соглашения, по которому должен сохранить текущее состояние бизнеса.
Автор Bloomberg Мэтт Левин подробно разбирался в этой истории еще в мае. Тогда Маск объявил о приостановке сделки по покупке Twitter. Bloomberg делал акцент в разборе на важном моменте: соглашение действительно содержит положения, которые позволяют Маску аннулировать контракт. Они связаны с неточностями, имеющими неблагоприятный эффект для компании.
Именно этот неблагоприятный эффект теперь и указывается в официальном заявлении Ринглера. Такой путь – единственная возможность для Маска без последствий выйти из сделки по покупке Twitter. В документе много раз упоминается один ключевой тезис: Twitter не представлял Маску всю запрашиваемую информацию. С этим фактором напрямую связаны три причины из четырех.
Для понимания ситуации важна и четвертая причина из тех, которые мы прописали выше. Twitter уволил двух ключевых высокопоставленных сотрудников, убрал треть команды по привлечению талантов. Еще из команды сами ушли три руководителя. Маск считает, что по пунктам соглашения все внутренние изменения должны согласовываться с ним. Он ждал запроса на согласие.
Председатель совета директоров Twitter Брет Тейлор уже анонсировал позицию другой стороны. Там вину не признают. Представители компании считают, что все условия нарушает сам Илон Маск. Через суд они хотят заставить его завершить процесс покупки. Разрешать ситуацию будет Канцлерский суд Делавэра – именно туда в ближайшее время обратятся руководители Twitter.
Маск может столкнуться со штрафом в миллиард долларов. Он должен выплатить эту сумму, если отказывается от сделки без реальных причин. Сейчас Маск давит на дополнительные условия: все называемые им причины признают Twitter виновником. В соглашении есть и обратное условие: сам Twitter должен заплатить Маску миллиард, если действительно будет виноват в срыве сделки.
CNBC проанализировал цену акций – она стала еще одним сдерживающим фактором для Маска. Когда Маск договорился о покупке Twitter, каждая акция стоила 54,2 доллара. Объявление о покупке сбило цену до 51,7. Дальше стоимость по-прежнему падала. Перед новостями о срыве сделки одна акция Twitter оценивалась в 36,81 доллара. Падение составило почти 20 долларов.
Что еще происходило вокруг срыва этой сделки
The Verge исследовал ситуацию со стороны аргументов и риторики Маска. Вывод: все причины по срыву сделки выглядят слабыми. Изначально Маск подавал покупку Twitter через будущие изменения в мире: продвигал свободу слова и раскрытие потенциала соцсети. Так он делает со всеми крупными контрактами. Информационные проблемы никак не мешали ему этим заняться.
Ранее Маск выделял три вопроса, которые мешали ему с покупкой Twitter. Первый связан с фейковыми аккаунтами. Второй – долговое финансирование. Сам Маск до конца не понимал детали по оплате за Twitter. Еще он никак не мог получить одобрение акционеров Twitter по закрытию сделки. Только после преодоления этих вещей он намеревался все завершить.
Маск общался с сотрудниками о будущем твиттера. Детали этой беседы попадали в СМИ. Например, Маск заявлял целью миллиард активных пользователей в день. Сейчас в твиттере насчитывается 229 миллионов уникальных посетителей за сутки. Тогда же Маск анонсировал возможные сокращения. Но объяснял все через тезис: приносящим пользу бояться нечего.
Напоминаем: Илон Маск – богатейший человек в мире. Его состояние оценивается примерно в 300 миллиардов долларов. Мы объясняли, почему эта цифра постоянно меняется. У Маска практически нет реальных средств – его состояние зависит от цены на акции Tesla. Поэтому ему важны и оценки по стоимости акций Twitter. Маск работает по этому принципу всю жизнь.
Сам Маск остается одним из активных пользователей твиттера. Он пишет туда так часто, что журналисты и обычные пользователи обращают внимание на каждую паузу. Маск вообще ничего не писал в твиттере с 22 июня до 2 июля. Новости об этом были связаны со слухами о проблемах в сделке о покупке, но тогда Маск вернулся в твиттер с обычной риторикой постов.
Позже он раскритиковал Twitter за приостановку действия аккаунта Джордана Петерсона. Так произошло, когда Петерсон назвал мертвым трансфобного актера. Маск видит это так: Twitter нарушает правила свободы слова. Fox News считает, что история с аннулированием сделки и другими обстоятельствами со стороны Маска может быть попыткой сбить цену.