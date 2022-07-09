Почему Илон Маск отменил покупку Twitter – и почему Twitter все равно заставляет его это сделать

Автор Bloomberg Мэтт Левин подробно разбирался в этой истории еще в мае. Тогда Маск объявил о приостановке сделки по покупке Twitter. Bloomberg делал акцент в разборе на важном моменте: соглашение действительно содержит положения, которые позволяют Маску аннулировать контракт. Они связаны с неточностями, имеющими неблагоприятный эффект для компании.

Именно этот неблагоприятный эффект теперь и указывается в официальном заявлении Ринглера. Такой путь – единственная возможность для Маска без последствий выйти из сделки по покупке Twitter. В документе много раз упоминается один ключевой тезис: Twitter не представлял Маску всю запрашиваемую информацию. С этим фактором напрямую связаны три причины из четырех.

Для понимания ситуации важна и четвертая причина из тех, которые мы прописали выше. Twitter уволил двух ключевых высокопоставленных сотрудников, убрал треть команды по привлечению талантов. Еще из команды сами ушли три руководителя. Маск считает, что по пунктам соглашения все внутренние изменения должны согласовываться с ним. Он ждал запроса на согласие.