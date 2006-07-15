твиттер

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Социальная сеть для публичного обмена сообщениями при помощи веб-интерфейса
Начало работы
15 июля 2006 г.
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Роскомнадзор заблокирует твиттер через месяц, если он не удалит запрещенный контент
#твиттер