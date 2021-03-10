Роскомнадзор замедляет твиттер. За какие нарушения? Это из-за политики? И что, правда замедляется? Разбираемся тут

Что случилось?

Роскомнадзор объявил, что начал «замедлять работу твиттера» (да-да, именно замедлять). Замедление коснется 50% стационарных устройств и вообще всех мобильных. Официальное заявление звучит вот так:

«С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса «согласно регламенту».

На момент написания этого материала сайт РКН не работал. Как и сайты Кремля, Госдумы и правительства России. РКН говорит, что эти сбои с замедлением твиттера не связаны.