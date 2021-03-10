Роскомнадзор замедляет твиттер. За какие нарушения? Это из-за политики? И что, правда замедляется? Разбираемся тут
Что случилось?
Роскомнадзор объявил, что начал «замедлять работу твиттера» (да-да, именно замедлять). Замедление коснется 50% стационарных устройств и вообще всех мобильных. Официальное заявление звучит вот так:
«С целью защиты российских граждан и принуждения интернет-сервиса к исполнению законодательства на территории Российской Федерации в отношении Twitter с 10 марта 2021 года приняты меры централизованного реагирования, а именно первичное замедление скорости работы сервиса «согласно регламенту».
На момент написания этого материала сайт РКН не работал. Как и сайты Кремля, Госдумы и правительства России. РКН говорит, что эти сбои с замедлением твиттера не связаны.
Какие требования не исполняет твиттер? От чего нас пытается защитить Роскомнадзор?
РКН пишет, что с 2017-го твиттер отказывается удалять «противоправный контент». Всего накопилось 3168 таких записей. Ведомство говорит, что это призывы детям совершать суицид, детская порнография и информация об использовании наркотиков. Каких-то политических постов среди «запрещенной информации» нет.
РКН отправлял больше 20 тысяч запросов в твиттер с просьбой удалить контент. Больше всего РКН возмутил недавний случай, когда в соцсетях (особенно в тиктоке) распространялся хештег #3марта, через который якобы распространялись призывы к детям совершить суицид (более подробный разбор этой истории можно почитать здесь).
Тикток заблокировал хештег (теперь там номер телефона доверия) и сказал, что удаляет все видео, где есть хоть намек с призывом к суициду.
Все вокруг говорят про новый закон о запрете мата в соцсетях. Это правда? Какое наказание? Где еще можно материться?
Но вот твиттер не отреагировал на требования РКН. Под этим хештегом люди в твиттере обычно пишут слова поддержки с просьбой не совершать глупый поступок, но если дойти до менее популярных записей, то спорные посты (но не прямые призывы) действительно встречаются.
Твиттер в России получит блокировку, если не выполнит требования РКН. А еще штраф: от 800 тысыч до 8 миллионов рублей. В случае повторного нарушения штраф возрастет до одной пятой годовой выручки твиттера. В 2020-м он заработал 3,7 миллиарда долларов.
И как отвечает твиттер?
Пока никак. Последнее действие администрации твиттера с Россией – блокировка 69 аккаунтов, которые «направлены на ослабление стабильности и надежности НАТО» и бан 31 аккаунта, которые связаны с Агентством интернет-исследований.
Твиттер действительно работает медленно? Как технически можно его затормозить?
Многие пользователи жалуются, что твиттер действительно работает медленнее обычного – есть проблемы с загрузкой картинок и видео. И замглавы РКН Вадим Субботин подтвердил, что замедление работы твиттера связано только с фото и видео – текст у всех будет загружаться нормально.
А замедляет РКН твиттер через специальное оборудование. Его обязаны устанавливать операторы по закону о «суверенном Рунете», который был принят 1 ноября 2019-го. Через это оборудование РКН управляет маршрутизацией трафика.