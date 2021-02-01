политика
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#политика #политика

Все вокруг говорят про новый закон о запрете мата в соцсетях. Это правда? Какое наказание? Где еще можно материться?

01 февраля, 18:25

ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Пункт про мат включен в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». На него ссылается Госдума в пояснительном материале о блокировке соцсетями запрещенного контента.

Что говорится в законе?

На сайте Госдумы указано, что термин «социальная сеть» впервые появляется в законодательстве. В данном случае, социальная сеть – это сайт, если им пользуются более 500 тысяч человек, находящихся на территории РФ.

Так вводится понятие владельца социальной сети в интернете. Роскомнадзор будет признавать сайты соцсетями и вести их реестр.

Знакомые правила:

• Доступ к информации должен быть ограничен или закрыт, если она направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, и иную информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность. Но этим успешно занимаются и сами соцсети.

• Также соцсеть не должна быть использована для уголовно наказуемых деяний (призывы к терроризму, порнография, насилие и остальное).

• Еще говорится об ограничении доступа к информации, выражающей неуважение к обществу, государству, Конституции.

Кто будет наказывать?


Ограничить доступ должны сами соцсети.

• Если они не могут оценить противоправность контента – его следует направить в Роскомнадзор, который решит.

• Пользователи с заблокированными страницами могут обжаловать решение.

Зачем такие изменения?

«Это продолжение линии на наведение порядка в интернете и его очищения от негативного контента. Поправка в закон не носит репрессивного характера и предлагает понятный, прозрачный механизм взаимодействия владельца соцсети с Роскомнадзором», – уверен Председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

State Duma Russia / Global Look Press

Причем здесь мат?

В списке с информацией, подлежащей блокировке, есть пункт «материалы, содержащие нецензурную брань».

Получается, мат вообще запрещен?

Вот что сказал зампред думского комитета по информационной политике Сергей Боярский:

«Не нужно читать буквально наше предложение как полный запрет на использование нецензурной брани. Мы лишь призываем это делать (блокировать – прим.). Мы прекрасно понимаем, что вычистить всю ненормативную лексику из комментариев или каких-то сообществ на сегодняшний день не представляется возможным. Никаких санкций мы не вводим за неисполнение этого требования».

Если нецензурный пост удален – можно спросить администрацию, она должна ответить в течение трех дней.

Так штрафа за мат нет?

Пока штраф за нецензурные слова формально не грозит, только удаление/блок.

Но при нецензурных выражениях в общественных местах действуют те же законы, что и раньше – штраф до 15 МРОТ или до 15 суток ареста. Есть соответствующие пункты и в статье «Оскорбление» (УК РФ). Это уже касается жизни вне интернета.

А легко ли вычислять матерные посты?

Слово директору​ АПКИТ, председателю Совета ТПП РФ по развитию​ информационных технологий и​ цифровой экономики Николаю Комлеву:

«Сканирование контента​ –​ несложная задача. Лексические анализаторы используются в компиляторах и интерпретаторах исходного кода языков программирования, в проверке правописания слов естественных языков. Применить эти инструменты для поиска мата в соцсетях​ не составит труда и на любом языке».

Мат в видеороликах тоже можно распознать роботами. Но, как считает Комлев: «Мат в устной речи труднее не только распознать, но и юридически доказать».

На ком ответственность?

Хинштейн сравнил блогера с квартирантом в чужом доме – одного может заблокировать владелец соцсети, другого – выгнать владелец дома.

Ответственность – именно на владельцах. За неудаление запрещенных материалов предусмотрены штрафы:

  • 50-100 тысяч рублей для граждан.
  • 200-400 тысяч рублей для должностных лиц.
  • 800 тысяч – 4 миллиона для юридических лиц.

Но за неудаление информации, содержащей призывы к эстремизму, детскую порнографию, использование наркотиков – сумма штрафов выше.

Хинштейн в твиттере уточнил, что пока соцсеть не несет санкций за отказ мониторить и удалять запрещенный контент. Штраф – за неисполнение требований Роскомнадзора.

Еще раз – главное

  • Мат есть в списке запретов.
  • Санкций к авторам матерных постов – нет.
  • Ответственность – на владельцах соцсетей, штрафовать за неудаление будут их.
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