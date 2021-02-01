Все вокруг говорят про новый закон о запрете мата в соцсетях. Это правда? Какое наказание? Где еще можно материться?

Пункт про мат включен в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». На него ссылается Госдума в пояснительном материале о блокировке соцсетями запрещенного контента.

Что говорится в законе?

На сайте Госдумы указано, что термин «социальная сеть» впервые появляется в законодательстве. В данном случае, социальная сеть – это сайт, если им пользуются более 500 тысяч человек, находящихся на территории РФ .

Так вводится понятие владельца социальной сети в интернете. Роскомнадзор будет признавать сайты соцсетями и вести их реестр .

Знакомые правила:

• Доступ к информации должен быть ограничен или закрыт, если она направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, и иную информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность. Но этим успешно занимаются и сами соцсети.

• Также соцсеть не должна быть использована для уголовно наказуемых деяний (призывы к терроризму, порнография, насилие и остальное).

• Еще говорится об ограничении доступа к информации, выражающей неуважение к обществу, государству, Конституции.

Кто будет наказывать?



• Ограничить доступ должны сами соцсети .

• Если они не могут оценить противоправность контента – его следует направить в Роскомнадзор, который решит.

• Пользователи с заблокированными страницами могут обжаловать решение.

Зачем такие изменения?

«Это продолжение линии на наведение порядка в интернете и его очищения от негативного контента. Поправка в закон не носит репрессивного характера и предлагает понятный, прозрачный механизм взаимодействия владельца соцсети с Роскомнадзором», – уверен Председатель Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.